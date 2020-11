Michael Saylor, CEO de MicroStrategy, afirmó que solo diez personas podrían causar un aumento exponencial en el precio de Bitcoin.

El discurso de Saylor tuvo lugar durante una entrevista con el canal del empresario e inversor Daniel Prince la semana pasada.

Según él, si diez multimillonarios aplicaran dinero a Bitcoin, el valor podría incluso triplicarse en precio.

“Si tiene miles de millones en su cartera, puede apostar millones en la expectativa de obtener un rendimiento del 100 por un 1% de las veces o el 5% de las veces y le resulta una buena idea. Así que creo que es por eso que todo se está acelerando. Es una hoguera, un incendio, luego un incendio forestal, así que piensas: ‘no entiendo, ¿por qué el fuego se está extendiendo dos veces más rápido?’Bueno, porque este es un proceso exponencial”, dijo Saylor.

El CEO también afirmó que esto sería un efecto de red. Es decir, la primera persona que invierta unos pocos miles de millones de dólares en Bitcoin pondrá más energía en la red que los últimos 10 millones de personas juntas.

“Cuando una persona con$ 10 mil millones decide que quiere adoptar esa red y pone 2 2 o billones 3 mil millones, esto va a ser más energía monetaria que fluye a la red que los primeros 10 millones de personas. Es una ganancia de diez millones para uno.”

Tres multimillonarios podrían impulsar Bitcoin

Actualmente hay alrededor de 2.1 mil multimillonarios en el mundo. Muchos de ellos ya han declarado un apoyo entusiasta a Bitcoin, mientras que otros han declarado su completo repudio.

Todavía hay multimillonarios que inicialmente ignoraron o difamaron a Bitcoin, pero que ahora reconocen que puede haber fallado en su análisis.

Por lo tanto, no sería demasiado esperar que algunos de ellos pronto comiencen a invertir parte de su cartera en Bitcoin. Así que vamos a conocer a tres personas que podrían invertir los valores sugeridos por Saylor.

Sir Richard Branson es uno de los empresarios más famosos del Reino Unido. Es fundador de Virgin Group, conglomerado que abarca desde discográficas musicales hasta aviación comercial.

Branson tiene varias declaraciones de apoyo a las criptomonedas. Incluso llegó a invertir en empresas que trabajan con la tecnología blockchain en 2017.

La fortuna de Branson se estima en US 4 4,4 mil millones. Su entrada podría causar una gran repercusión, tanto mediática como en el precio de Bitcoin.

Ray Dalio es el fundador de Bridgewater, directora del fondo de cobertura más grande del mundo. A principios de año, el inversor llegó a decir que Bitcoin falló como dinero.

Entonces, no hay posibilidad de que invierta en criptomoneda, ¿verdad? Bueno, no exactamente. Recientemente afirmó en su Twitter que” podría estar equivocado ” sobre Bitcoin.

Además, Dalio ya sugirió que los inversores se mantuvieran alejados del dólar y diversificaran sus inversiones, incluido el oro.

Dalio posee un patrimonio valorado en US US 16,9 mil millones. En caso de que pusiera 10% en Bitcoin, el impacto sería bastante significativo.

Ahora sea poco conocido por muchos, El economista Egipcio-estadounidense Mohamed A. El-Erian tiene un extenso currículum. Es ex CEO de PIMCO, la mayor gestora de títulos de deuda de gobiernos del mundo.

Mientras estuvo a cargo de PIMCO, El-Erian tuvo más de US.1 billón de activos bajo gestión.

El-Erian es economista, profesor y columnista de periódicos de renombre como Financial Times y Bloomberg. Además, una vez fue asesor en organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

El economista ya se ha acercado a Bitcoin en algunos de sus análisis, siendo el último durante el repunte reciente.

The surge in #bitcoins continues today. Prices are nearing all-time highs with a notable difference compared to three years — so much less hype. #markets #bitcoin #cryptocurrency #crypto #investing #investors pic.twitter.com/9IxfQJn4TQ

— Mohamed A. El-Erian (@elerianm) November 17, 2020