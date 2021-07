El comentario hecho en un evento con sede en México se produce unas semanas después de que el Banco Central del país afirmara que Bitcoin es una tecnología peligrosa.

Steve Wozniak, cofundador de Apple, asistió a un evento donde habló sobre Bitcoin, que cree que es un milagro de las matemáticas. Según el experto en tecnología, la moneda digital es segura e inmutable.

Esta no es la primera vez que Wozniak ha hablado bien de Bitcoin públicamente. En 2018, por ejemplo, incluso comparó la creación de blockchain con la invención de Internet.

A pesar de su charla pro-Bitcoin, Wozniak, quien cofundó Apple con Steve Jobs, nunca ha confirmado ser un inversor en la moneda.

Steve Wozniak fue el principal participante del evento Jalisco Talent Land Digital 2021. Ocurrido de forma remota, el evento de la comunidad tecnológica mexicana terminó llamando la atención del mundo por los temas tratados.

En el caso de Wozniak, en su discurso, o resaltar resultó ser o Bitcoin, a lo que el co-fundador de Apple llamado “milagro de las matemáticas”. Wozniak dijo que la fórmula de Bitcoin es única y que la moneda es totalmente inmutable.

“#Bitcoin is the most amazing mathematical miracle.” – Apple co-founder Steve Wozniak pic.twitter.com/Qb10Fw7omo

— Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) July 9, 2021