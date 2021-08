Bitcoin y criptomonedas podrían reemplazar dólar en 5 años

Los banqueros creen que Bitcoin y las criptomonedas pueden reemplazar a las monedas fiduciarias como el dólar estadounidense en los próximos 5 a 10 años.

Deloitte publicó un informe que indica que los activos digitales pronto podrían reemplazar a las monedas fiduciarias. La compañía reveló esto en su edición 2021 de Global Blockchain Deloitte.

Según el informe, la industria de servicios financieros (ISF) debería apuntar a “modernizar y distribuir productos” para asegurar su supervivencia. Deloitte sugiere que esta adopción debería ser a través de la tecnología blockchain y los activos digitales.

La encuesta realizada por Deloitte terminó dando un resultado decididamente inesperado: tres de cada cuatro encuestados creen que las criptomonedas reemplazarán a las monedas fiduciarias tradicionales.

La encuesta Global Blockchain Deloitte 2021 es un estudio de marzo-abril de 1.280 “altos ejecutivos” de 10 países (Brasil, China, Alemania, Hong Kong, Japón, Singapur, Sudáfrica, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y Estados Unidos) con conocimientos básicos de blockchain y recursos digitales.

Cambio “sísmico”

Escuchando principalmente a ejecutivos bancarios, el informe reveló lo que la mayoría piensa, las criptomonedas como bitcoin y otros activos virtuales pueden reemplazar a las monedas fiduciarias como el dólar estadounidense en los próximos 5 a 10 años.

Los ejecutivos describieron esto como un cambio “sísmico”, refiriéndose al cambio radical que ocurrirá en la economía.

La encuesta agrupó a los entrevistados en tres categorías, General (todos los participantes),

FSI General (altos ejecutivos de FSI) y Pioneros de FSI (ejecutivos de FSI que ya usan blockchain).

El informe reconoce cómo la pandemia ha cambiado drásticamente la norma y estimulado una nueva ola de digitalización.

Estos cambios necesarios en la digitalización no ocurrieron sin desafíos y dolores de crecimiento. Sin embargo, existe un consenso general de que las oportunidades que ofrece la adopción de blockchain, los activos digitales, tienen un potencial de ingresos ilimitado.

Bitcoin y las criptomonedas reemplazarán a las monedas fiduciarias

Según la encuesta, el 93% de las principales personalidades de la industria de servicios financieros están totalmente o de alguna manera de acuerdo con este cambio.

El 76% de los líderes financieros mundiales creen que los activos digitales se convertirán en una alternativa sólida o potencialmente reemplazarán a las monedas fiduciarias por completo en los próximos 5 a 10 años.

La compañía dijo que sus hallazgos afirman que los bancos deberían adoptar el inevitable futuro digital. Esto se debe al impacto previsto que los activos basados en blockchain deberían tener en la transformación de la industria de servicios financieros (IsF) de física a digital.

“Los activos digitales están alterando todo el mercado financiero, y todas las organizaciones y sectores que son clientes de instrumentos financieros en el sector de servicios financieros (FSI), desde efectivo hasta acciones e infraestructura para cualquier tipo de transacción, están cambiando para mejor”.

Se observó un cambio acelerado en tres áreas principales, depósitos y custodia, pagos y acceso al financiamiento. La medida también dio lugar a un grupo más dedicado de pioneros de ISF que priorizaron blockchain y activos digitales como parte de sus cinco estrategias centrales para sus visiones comerciales.

En depósitos y custodia, el 63% de los pioneros de ISF ven que los activos digitales juegan un papel importante en sus organizaciones, mientras que el 63% dijo que esto ocurrirá con pagos insuficientes. El 70% dijo que los activos digitales aumentarán el acceso a las fuentes de financiación.

El 81% del grupo de profesionales de las finanzas cree que la tecnología blockchain tiene el potencial de una amplia escalabilidad y ya ha logrado la adopción convencional. Además, el 73% cree que las organizaciones perderán la oportunidad de obtener una ventaja competitiva a menos que tomen blockchain y criptomonedas.

CBDCs

No está claro si consideraron las CBDC incluidas en estos “activos digitales” o no, en parte porque no todos los encuestados eran verdaderos expertos en activos digitales.

De hecho, las monedas digitales del banco central (CBDC) no son más que versiones digitales nativas de las monedas fiduciarias tradicionales, que son nativamente analógicas pero ya se usan ampliamente en formato digital.

Por lo tanto, desde un punto de vista financiero y social, las CBDC no deben considerarse activos digitales o criptomonedas, sino solo nuevas versiones de monedas fiduciarias tradicionales.

En resumen, tienen pocas diferencias con las monedas fiduciarias tradicionales y comparten con ellas el mismo valor, las mismas políticas monetarias y la misma naturaleza inflacionaria.

Generalmente, sin embargo, los activos digitales no significan versiones digitales de activos tradicionales, sino nuevos activos, totalmente diferentes de los del pasado, nativamente digitales y basados en registros distribuidos o, más bien, descentralizados.

Muchas de las principales organizaciones financieras tradicionales ya están integrando activos digitales en las ofertas de sus clientes. Hasta hace unos meses, instituciones como JP Morgan y Goldman Sachs eran reacias a adoptar criptomonedas en el sistema bancario convencional.

Sin embargo, ambas instituciones ahora tienen fondos de Bitcoin que atienden exclusivamente a clientes ricos.