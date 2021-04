Bitcoin ¿Qué es la minería Bitcoin?

La minería de criptomonedas es laboriosa, costosa y solo esporádicamente gratificante. Sin embargo, la minería tiene un atractivo magnético para muchos inversores interesados en la criptomoneda debido al hecho de que los mineros son recompensados por su trabajo con tokens criptográficos. Esto puede deberse a que los tipos empresariales ven la minería como centavos del cielo, como los buscadores de oro de California en 1849. Y si eres tecnológicamente inclinado, ¿por qué no hacerlo?

PUNTOS CLAVE

Mediante la minería, puede ganar criptomoneda sin tener que poner dinero para ello.

Los mineros de Bitcoin reciben Bitcoin como recompensa por completar “bloques” de transacciones verificadas que se agregan a la blockchain.

Las recompensas de minería se pagan al minero que descubre una solución a un rompecabezas de hash complejo primero, y la probabilidad de que un participante sea el que descubra la solución está relacionada con la porción de la potencia total de minería en la red.

Necesita una GPU (unidad de procesamiento de gráficos) o un circuito integrado específico de la aplicación (ASIC) para configurar una plataforma de minería.

Sin embargo, antes de invertir el tiempo y el equipo, lea esta explicación para ver si la minería es realmente para usted. Nos centraremos principalmente en Bitcoin (a lo largo, usaremos “Bitcoin” cuando nos referimos a la red o la criptomoneda como concepto, y “bitcoin” cuando nos referimos a una cantidad de tokens individuales).

El principal atractivo para muchos mineros es la perspectiva de ser recompensado con Bitcoin. Dicho esto, ciertamente no tienes que ser un minero para poseer tokens de criptomoneda. También puede comprar criptomonedas usando moneda fiduciaria; puede negociarlas en un intercambio como Bitstamp; una de las empresas más reconocidas en la compra y venta de Bitcoin, usando otra criptomoneda (como un ejemplo, usando Ethereum o NEO para comprar Bitcoin); incluso puede ganarla comprando, publicando publicaciones de blog en plataformas que pagan a los usuarios en criptomonedas, o incluso configurar cuentas criptográficas que generan intereses. Un ejemplo de una plataforma de blog criptográfico es Steemit, que es algo así como Medium, excepto que los usuarios pueden recompensar a los bloggers pagándoles en una criptomoneda patentada llamada STEEM. STEEM puede ser comercializado en otro lugar por Bitcoin.

La recompensa de Bitcoin que reciben los mineros es un incentivo que motiva a las personas a ayudar en el propósito principal de la minería: legitimar y monitorear las transacciones de Bitcoin, asegurando su validez. Debido a que estas responsabilidades se distribuyen entre muchos usuarios de todo el mundo, Bitcoin es una criptomoneda “descentralizada”, o una que no depende de ninguna autoridad central como un banco central o gobierno para supervisar su regulación.

Cómo Minar Bitcoins

A los mineros se les paga por su trabajo como auditores. Están haciendo el trabajo de verificar la legitimidad de las transacciones de Bitcoin. Esta convención está destinada a mantener a los usuarios de Bitcoin honestos y fue concebida por el fundador de bitcoin, Satoshi Nakamoto. Al verificar las transacciones, los mineros están ayudando a prevenir el “problema del doble gasto”.”

El doble gasto es un escenario en el que un propietario de bitcoin gasta ilícitamente el mismo bitcoin dos veces. Con la moneda física, esto no es un problema: una vez que le das a alguien un billete de $20 para comprar una botella de vodka, ya no lo tienes, por lo que no hay peligro de que puedas usar ese mismo billete de para comprar 20 boletos de lotería al lado. Si bien existe la posibilidad de que se haga efectivo falsificado, no es exactamente lo mismo que gastar literalmente el mismo dólar dos veces. Sin embargo, con la moneda digital, como explican los expertos, “existe el riesgo de que el titular pueda hacer una copia del token digital y enviarlo a un comerciante u otra parte mientras conserva el original.”

Digamos que tenías un billete legítimo de $20 y un billete falso de esos mismos $20. Si intentara gastar tanto el billete real como el falso, alguien que se tomó la molestia de mirar los números de serie de ambos billetes vería que eran el mismo número, y por lo tanto uno de ellos tenía que ser falso. Lo que hace un minero de Bitcoin es análogo a eso: verifican las transacciones para asegurarse de que los usuarios no hayan tratado ilegítimamente de gastar el mismo bitcoin dos veces. Esta no es una analogía perfecta—vamos a explicar con más detalle a continuación.

Una vez que los mineros han verificado el valor de 1 MB (megabyte) de transacciones de bitcoin, conocido como un “block”, esos mineros son elegibles para ser recompensados con una cantidad de bitcoin (más sobre la recompensa de bitcoin a continuación también). El límite de 1 MB fue establecido por Satoshi Nakamoto, y es una cuestión de controversia, ya que algunos mineros creen que el tamaño del block debe aumentarse para acomodar más datos, lo que significaría efectivamente que la red bitcoin podría procesar y verificar las transacciones más rápidamente.

Tenga en cuenta que verificar el valor de 1 MB de transacciones hace que un minero de monedas sea elegible para ganar bitcoin; no todos los que verifican transacciones recibirán pagos.

1MB de transacciones teóricamente puede ser tan pequeña como una transacción (aunque esto no es del todo común) o varios miles. Depende de la cantidad de datos que ocupen las transacciones.

“¿Así que después de todo ese trabajo de verificación de transacciones, todavía podría no obtener ningún bitcoin por ello?”

Eso es correcto.

Para ganar bitcoins, debe cumplir dos condiciones. Es cuestión de esfuerzo; es cuestión de suerte.

Usted tiene que verificar ~1MB valor de las transacciones. Esta es la parte fácil. Tienes que ser el primer minero en llegar a la respuesta correcta, o la respuesta más cercana, a un problema numérico. Este proceso también se conoce como prueba de trabajo.

“¿ Qué quieres decir con ‘la respuesta correcta a un problema numérico’?”

La buena noticia: No se trata de matemáticas o cálculos avanzados. Es posible que haya escuchado que los mineros están resolviendo problemas matemáticos difíciles, eso no es exactamente cierto. Lo que realmente están haciendo es tratar de ser el primer minero en llegar a un número hexadecimal de 64 dígitos (un “hash“) que es menor o igual al hash objetivo. Básicamente son conjeturas.

La mala noticia: Son conjeturas, pero con el número total de conjeturas posibles para cada uno de estos problemas en el orden de billones, es un trabajo increíblemente arduo. Para resolver un problema primero, los mineros necesitan mucha potencia informática. Para minar con éxito, necesita tener una alta “tasa de hash“, que se mide en términos de megahashes por segundo (MH/s), gigahashes por segundo (GH/s) y terahashes por segundo (TH/s).

Eso es un gran número de hashes.

Si desea estimar cuánto bitcoin podría extraer con la tasa de hash existen plataformas que ofrecen una calculadora útil para dicho calculo.

Minería y Circulación de Bitcoin

Además de llenar los bolsillos de los mineros y apoyar el ecosistema bitcoin, la minería sirve a otro propósito vital: Es la única manera de liberar nuevas criptomonedas en circulación. En otras palabras, los mineros están básicamente “acuñando” moneda. Por ejemplo, a partir de noviembre. 2020, había alrededor de 18,5 millones de bitcoins en circulación.

Aparte de las monedas acuñadas a través del bloque génesis (el primer bloque, que fue creado por el fundador Satoshi Nakamoto), cada uno de esos Bitcoin surgió debido a los mineros. En ausencia de mineros, Bitcoin como red todavía existiría y sería utilizable, pero nunca habría ningún bitcoin adicional. Eventualmente llegará un momento en que la minería de Bitcoin termine; según el Protocolo de Bitcoin, el número total de bitcoins estará limitado a 21 millones. Sin embargo, debido a que la tasa de bitcoin “minado” se reduce con el tiempo, el bitcoin final no circulará hasta alrededor del año 2140. Esto no significa que las transacciones dejarán de ser verificadas. Los mineros continuarán verificando las transacciones y se les pagarán tarifas por hacerlo para mantener la integridad de la red de Bitcoin.

Aparte de la rentabilidad a corto plazo de Bitcoin, ser un minero de monedas puede darle poder de ” voto ” cuando se proponen cambios en el protocolo de red Bitcoin. En otras palabras, los mineros tienen cierto grado de influencia en el proceso de toma de decisiones sobre cuestiones tales como la bifurcación.

Cuánto Gana un Minero de Bitcoin

Las recompensas por la minería de bitcoin se reducen a la mitad cada cuatro años. Cuando bitcoin se extrajo por primera vez en 2009, minar un bloque le generaría 50 BTC. En 2012, esto se redujo a la mitad a 25 BTC. En 2016, esto se redujo a la mitad nuevamente a 12.5 BTC. El 11 de mayo de 2020, la recompensa se redujo a la mitad nuevamente a 6.25 BTC. En noviembre de 2020, el precio de Bitcoin era de aproximadamente $17,900 por Bitcoin, lo que significa que ganaría $111,875 (6.25 x 17,900) por completar un blocks. No es un mal incentivo para resolver ese complejo problema de hash detallado anteriormente, al parecer.

Si desea realizar un seguimiento preciso de cuándo se producirán estos halvings, o reducciones a la mitad, puede consultar el Reloj de Bitcoin, que actualiza esta información en tiempo real. Curiosamente, el precio de mercado de bitcoin, a lo largo de su historia, ha tendido a corresponder estrechamente a la reducción de las nuevas monedas que entraron en circulación. Esta reducción de la tasa de inflación aumentó la escasez e históricamente el precio ha aumentado con ella.

Si usted está interesado en ver cuántos bloques se han extraído hasta ahora, hay varios sitios, que le dará esa información en tiempo real.

¿Qué Necesito Para Minar Bitcoins?

Aunque al principio de la historia de Bitcoin, los individuos pueden haber sido capaces de competir por blocks o también conocidos como bloques con una computadora doméstica regular, este ya no es el caso. La razón de esto es que la dificultad de minar Bitcoin cambia con el tiempo. Con el fin de garantizar el buen funcionamiento de la cadena de bloques y su capacidad para procesar y verificar transacciones, la red Bitcoin tiene como objetivo tener un bloque producido cada 10 minutos aproximadamente. Sin embargo, si hay un millón de plataformas mineras compitiendo para resolver el problema de hash, es probable que lleguen a una solución más rápida que un escenario en el que 10 plataformas mineras están trabajando en el mismo problema.

Por esa razón, Bitcoin está diseñado para evaluar y ajustar la dificultad de la minería cada 2,016 bloques, o aproximadamente cada dos semanas. Cuando hay más poder de computación trabajando colectivamente para extraer Bitcoin, el nivel de dificultad de la minería aumenta para mantener la producción de bloques a un ritmo estable. Menos potencia de cálculo significa que el nivel de dificultad disminuye. Para tener una idea de cuánta potencia informática está involucrada, cuando Bitcoin se lanzó en 2009, el nivel de dificultad inicial era uno. A partir de noviembre. 2019, es más de 13 billones.

Todo esto quiere decir que, para minar competitivamente, los mineros ahora deben invertir en equipos informáticos potentes como una GPU (unidad de procesamiento de gráficos) o, más realista, un circuito integrado específico de la aplicación (ASIC). Estos pueden ir desde 5 500 hasta las decenas de miles. Algunos mineros, en particular los mineros de Ethereum, compran tarjetas gráficas individuales (GPU) como una forma de bajo costo para improvisar operaciones mineras. La foto de abajo es una máquina de minería casera improvisada. Las tarjetas gráficas son esos bloques rectangulares con ventiladores zumbantes. Tenga en cuenta las ataduras tipo sándwich que sujetan las tarjetas gráficas al poste de metal. Esta no es probablemente la forma más eficiente de minar, y como se puede adivinar, muchos mineros están en ella tanto por la diversión y el desafío como por el dinero.

La Versión “Explícalo Como Si Tuviera Cinco Años”

Los entresijos de la minería bitcoin pueden ser difíciles de entender como es. Considere este ejemplo ilustrativo de cómo funciona el problema del hash: Le digo a tres amigos que estoy pensando en un número entre uno y 100, y escribo ese número en un pedazo de papel y lo sello en un sobre. Mis amigos no tienen que adivinar el número exacto; solo tienen que ser la primera persona en adivinar cualquier número que sea menor o igual al número en el que estoy pensando. Y no hay límite a la cantidad de conjeturas que obtienen.

Digamos que estoy pensando en el número 19. Si el amigo A adivina 21, pierde debido a 21 > 19. Si el Amigo B adivina 16 y el Amigo C adivina 12, entonces ambos teóricamente han llegado a respuestas viables, debido a 16<19 y 12<19. No hay “crédito extra” para el Amigo B, a pesar de que la respuesta de B estuvo más cerca de la respuesta objetivo de 19. Ahora imagina que planteo la pregunta de “adivina en qué número estoy pensando“, pero no estoy haciendo solo tres amigos, y no estoy pensando en un número entre 1 y 100. Más bien, estoy preguntando a millones de aspirantes a mineros y estoy pensando en un número hexadecimal de 64 dígitos. Ahora ves que va a ser extremadamente difícil adivinar la respuesta correcta.

Si B y C responden simultáneamente, entonces la analogía de ELI5 se rompe.

En términos de Bitcoin, las respuestas simultáneas ocurren con frecuencia, pero al final del día, solo puede haber una respuesta ganadora. Cuando se presentan múltiples respuestas simultáneas que son iguales o menores que el número objetivo, la red Bitcoin decidirá por una mayoría simple—51%—qué minero honrar.

Por lo general, es el minero que ha hecho la mayoría del trabajo o, en otras palabras, el que verifica la mayoría de las transacciones. El bloque perdedor entonces se convierte en un ” bloque huérfano. “Los bloques huérfanos son aquellos que no se agregan a la blockchain. Los mineros que resuelven con éxito el problema de hash pero que no han verificado la mayoría de las transacciones no son recompensados con bitcoin”.

¿Qué es un “Número Hexadecimal de 64 Dígitos”?

Bueno, aquí hay un ejemplo de tal número:

000000000000000000057fcc708cf0130d95e27c5819203e9f967ac56e4df598ee

El número de arriba tiene 64 dígitos. Bastante fácil de entender hasta ahora. Como probablemente notaste, ese número consiste no solo de números, sino también de letras del alfabeto. ¿Por qué es eso?

Para entender lo que estas letras están haciendo en medio de los números, vamos a desempaquetar la palabra “hexadecimal“.

Como saben, usamos el sistema “decimal“, lo que significa que es base 10. Esto, a su vez, significa que cada dígito de un número de varios dígitos tiene 10 posibilidades, de cero a nueve.

“Hexadecimal, “por otro lado, significa base 16, como” hex “se deriva de la palabra griega para seis y” deca ” se deriva de la palabra griega para 10. En un sistema hexadecimal, cada dígito tiene 16 posibilidades. Pero nuestro sistema numérico solo ofrece 10 formas de representar números (del cero al nueve). Es por eso que tienes que pegar letras, específicamente letras a, b, c, d, e y f.

Si está extrayendo bitcoin, no necesita calcular el valor total de ese número de 64 dígitos (el hash). Repito: no es necesario calcular el valor total de un hash.