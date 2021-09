Birmingham! Mejores planes que se pueden hacer en la ciudad!

Birmingham es una de las grandes ciudades de Reino Unido y reciben miles de turistas cada año para disfrutar de su gran oferta de ocio. Pese a que no sea un destino demasiado popular para los españoles, hay varios aspectos que podrían sorprender a cualquiera. Además, su gran posición geográfica permite que se pueda viajar a otras ciudades con una gran facilidad gracias a los múltiples medios de transporte que hay disponibles.

A continuación, te presentamos algunas cosas que puedes hacer en la ciudad para tener una gran experiencia y pasarlo en grande.

Saborea la gastronomía mundial en Birmingham

Desde la comida callejera al estilo de Bombay y los centros de dulces hasta los cafés vegetarianos gujarati y la alta cocina india, Birmingham ofrece todo esto. Mucho antes de que las estrellas Michelin llegaran a definir los mejores restaurantes de la ciudad, fueron los restaurantes indios de Birmingham los que iluminaron la escena gastronómica. Los inmigrantes trajeron curry de todo tipo del subcontinente indio y pronto todos los barrios tenían un restaurante indio.

Esto no acaba aquí, los turistas también pueden disfrutar de los platos españoles más populares como es el caso de las croquetas o la tortilla de patatas. Aunque pueda parecer extraño, se puede encontrar prácticamente cualquier tipo de comida en esta ciudad, incluso para las personas procedentes de España que echan en falta los productos locales.

Visita los populares bares de cócteles de la ciudad

Los mejores bares de cócteles y pubs de Birmingham saben muy bien cómo mezclar, agitar y, en general, mostrar un arte que cada vez es mejor. A cualquiera le gusta disfrutar de los cócteles, así que te recomendamos dos de los mejores bares de cócteles de la ciudad. El primero de ellos es el Bar Opus, situado al pie del prestigioso rascacielos One Snow Hill. Es la parada favorita después del trabajo para los profesionales de alto nivel del distrito de negocios de Birmingham.

Por otro lado, recomendamos el bar Gas Street Social, situado en el lujoso complejo Mailbox con un ambiente agradable y cercano. Los interiores son una mezcla de comodidad y moda, combinando la elegancia industrial con el estilo rústico de una granja. Los platos pequeños al estilo de las tapas son una característica destacada de la carta de este lugar.

Disfruta de música en directo

Desde los nombres más importantes que están de gira en los grandes locales y clubes hasta los artistas emergentes que están en la cúspide de la grandeza perfeccionando su arte en pequeños e increíbles locales y bares independientes, Birmingham tiene una oferta de música en directo realmente buena. Hemos elegido los que creemos que son los mejores lugares de Birmingham para disfrutar de ella.

The Hare & Hounds tiene un programa ecléctico de música en vivo y noches de fiesta para satisfacer casi todos los gustos. Al sur del centro de la ciudad, se encuentra esta meca de la música, en un edificio de grado II que se extiende por múltiples plantas y espacios. Por otro lado, The Sunflower Lounge emite una mezcla de clásicos del soul y de rock alternativo de los años 80 y 90. Pero no todo es estrictamente alternativo: en este lugar también se emite fútbol por televisión y se sirve todo tipo de bebidas como ginebras especiales.