La biotina, o vitamina B7, es un suplemento vitamínico importante para la absorción de nutrientes en nuestro organismo.

¡Atención a este suplemento vitamínico encontrado en casi todo tenido de comidas! La biotina, o vitamina B7, es uno de los componentes del complejo B Más encontrados de todos los tiempos. Este tipo de elemento es hidrosoluble, es decir, soluble en agua lo que lo hace fácil de consumir. Sus beneficios para la salud son numerosos, principalmente para el metabolismo.

También conocida como vitamina H ella es responsable de agilizar y dar fuerza al crecimiento de la uña y el cabello. Para las mujeres que quisieran obtener este resultado ahí está una gran opción para incrementar en el día a día. Casi todos los alimentos llevan en su esencia biotina, por lo que es casi imposible no encontrarla y dejar que el organismo falte.

¿Qué es la biotina?

Ahora estamos hablando de una de las vitaminas más poderosas del complejo B. La vitamina B7 o biotina es una sustancia altamente producida en la región del intestino por miles de bacterias que habitan en el órgano. Entre sus funciones, la más importante está en la ayuda de la función del metabolismo.

Puede ser que ya la haya visto por ahí en forma de suplemento con no me vitamina H. pero, no importa, la relevancia está en nunca dejar de hacer su consumo. Además, es muy fácil encontrarla en varios tipos de alimentos. A veces, consumimos y ni siquiera sabemos que ella está más bien incrementado en nuestro día a día.

Las mujeres que se ven bien en los tratamientos de belleza saben que la biotina se usa ampliamente para el crecimiento del cabello y las uñas. Los Problemas de la piel como el acné también se pueden tratar con este complejo. Por ser fácilmente encontrada, la vitamina es facilísima de manipulación y es por eso que hoy en día hay varios suplementos hechos con su base.

¿Dónde encontrarla?

Vamos, si el objetivo es sobre todo mejorar su metabolismo y dejar los cabellos bellísimos y con las uñas perfectas anote ahí la lista de compras y organice su dieta. Pero antes que nada, recuerde que todo lo que es demasiado puede desarrollar problemas futuros.

En caso de duda, consulte a un nutricionista y organice con el profesional su rutina. No más, aproveche, porque los alimentos después no son solamente fuentes de biotina. También llevan varias otras vitaminas importantes para el funcionamiento de su organismo.

Arroz

Hígado

Harina de avena

Coliflor

Cebada

Nuez

Soja

Brasil es uno de los mayores productores de biotina, pues es el lugar donde más se produce soja. Al principio, cuando vaya a armar su menú y opte por un hígado y una coliflor bien salteada, sepa que ya estará al día con la vitamina B7 en su organismo. Además, una gran carga de hierro irá de mesa para no dejarte caer en una anemia.

Beneficios de la biotina

Como se mencionó anteriormente, la biotina es ideal para el tratamiento de la piel. La vitamina es responsable de mejorar la absorción de varios otros elementos como proteínas, carbohidratos y grasas. Todo esto es fundamental para una piel sana. Por lo tanto, si nota sequedad y piel escamosa, ¡esté atento! Podría ser la falta de biotina.

Otro lugar de actuación de la vitamina B7 es en el cabello, porque evita la caída de los hilos. Según los expertos investigadores de biotina, hay una fuerte indicación de que el suplemento vitamínico es un gran influyente en la producción de queratina. La queratina es la base fundamental para un cabello fuerte y saludable.

Ahora, si ya no puede soportar ver sus uñas tan suaves y quebradizas, el elemento es ideal para solucionar el problema. ¿Por qué razones? Por los mismos asociados con el cabello. La queratina también es importante para esta región del cuerpo tan producida y adornada por las mujeres.

Por último, pero no menos importante, el mayor beneficio de la biotina es en la ayuda de la absorción de nutrientes. Debido a su función especial ante el metabolismo quien sale ganando son los otros elementos como la proteína y los carbohidratos. Su presencia es un fuerte candidato para ayudar al organismo en la tarea de absorción.