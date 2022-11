Binance se retiró del acuerdo que tenía para fusionarse con FTX. En un comunicado enviado este miércoles, al día siguiente de anunciarse el acuerdo entre ambos , la compañía da un paso atrás en este negocio, justificándolo con fondos e «investigaciones» «mal gestionados».

Binance se retira de la fusión con FTX

“Como resultado de la debida diligencia corporativa , así como de las últimas noticias sobre fondos de clientes mal administrados y supuestas investigaciones por parte de agencias estadounidenses, hemos decidido no proceder con la posible adquisición de FTX.com ”, dice Binance, primero en un comunicado y luego luego más tarde en la red social Twitter.

“Al principio, nuestra esperanza era poder apoyar a los clientes de FTX para darles liquidez, pero los problemas están más allá de nuestro control o nuestra capacidad de ayudar ”, continúa la empresa Changpeng Zhao, y señala que “siempre que falla un jugador importante , los consumidores sufrir».

As a result of corporate due diligence, as well as the latest news reports regarding mishandled customer funds and alleged US agency investigations, we have decided that we will not pursue the potential acquisition of https://t.co/FQ3MIG381f.

— Binance (@binance) November 9, 2022