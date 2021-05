El fundador de Amazon Jeff Bezos finalizó su divorcio con MacKenzie Bezos en 2019 en un acuerdo que se situó en alrededor de US$ 38 mil millones .

Los detalles de cómo será el proceso de separación no han sido revelados.

Bill Gates, de 65 años, es la cuarta persona más rica del mundo, según el ranking de la revista Forbes , con una fortuna estimada actualmente en US$ 1 130.5 mil millones . Melinda tiene 56 años y no aparece en la lista.

Según el sitio web de la fundación, la entidad ya ha gastado US$ 5 53,8 mil millones en iniciativas relacionadas con la medicina, la educación, entre otros proyectos.

“Seguimos compartiendo la creencia en esta misión y continuaremos trabajando juntos en la fundación, pero ya no creemos que podamos crecer juntos como pareja en esta próxima fase de nuestras vidas”, dijeron Bill y Melinda en el comunicado.

