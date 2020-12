Up Next

No se trate de una posible vuelta a la normalidad. Gates indicó que podemos esperar el comienzo de la recuperación para el verano de 2021. “Incluso a principios de 2022, a menos que ayudemos a otros países a deshacerse de la enfermedad y tengamos altos niveles de vacío [en los Estados Unidos], el riesgo de una reintroducción estará allí. Y, por supuesto, la economía global será abierta, o que perjudica a la economía estadounidense de una manera dramática”, explicó.

“Pensé que Estados Unidos haría un mejor trabajo. Este virus puede ser más fatal que él. No tenemos el peor de los casos. Más lo que me sorprendió es que el impacto económico en los Estados Unidos y en todo el mundo fue mucho mayor que las predicciones que hice hace cinco años”, dijo Gates.

Gates, que ha sido una de las caras más conocidas en la financiación de la lucha contra la pandemia de Covid-19, consideró que el hecho de que muchos países ya estén preparando sus planes de vacilación no significa que el peligro haya pasado. El filántropo señaló además el dedo a los EE.UU., indicando que esperaba una mejor prestación del país no combate a Covid-19.

