El mes pasado, el filántropo dio una entrevista a The New York Times (a través de Business Insider) donde aprovechó para reflexionar sobre algunos de los cambios operados por la pandemia de Covid-19. Para Gates, hay ciertos aspectos de la vida en pandemia que han venido a quedarse.

Melinda Gates afirmó que “estamos seguros de que el mundo estará mejor en 2021, pero, mejorar para todos depende de las acciones de los líderes mundiales y de su compromiso en proporcionar pruebas, tratamientos y vacunas” a quien de éstos necesitan, no mirando a “dónde viven o cuánto dinero tienen”.

