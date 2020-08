Bielorrusia: video muestra al presidente Lukashenko armado durante protestas

El Presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, apareció hoy en un video con una pistola y un chaleco antibalas, mientras bajaba de un helicóptero a su residencia, en un momento en que miles protestaban en la capital, Minsk.

El momento insólito se produjo en un momento en que se producen protestas de miles de personas que reclaman la salida del Presidente Alexander Lukashenko, reelegido el 9 de agosto, pero que hace semanas se enfrenta a una fuerte respuesta.

Cuando Lukashenko aterrizó en el Palacio de la Independencia de Minsk, los manifestantes se reunieron en una plaza cercana.

El video fue divulgado en la aplicación de mensajes Telegram y en un canal que la comunicación social identificó como cercano al servicio de prensa de Lukashenko.

The dictator has arrived at his palace moments ago in a bulletproof vest and with a FREAKING RIFLE!#ЛукашенкоУходи #LukashenkoGoAway#Belarus pic.twitter.com/I0uOgCupX5

— NEXTA (@nexta_tv) August 23, 2020