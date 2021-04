El presidente de Estados Unidos mantiene el acuerdo de Trump con los talibanes, solo posponiendo la fecha de salida a septiembre, para garantizar la coordinación con los aliados. Expertos afganos pesimistas.

Primero fue un alto funcionario de la administración; luego el Secretario de Estado Antony Blinken; seguido por la Casa Blanca, que anticipó parte del discurso del presidente Joe Biden, y éste, finalmente, dijo lo que todos ya sabían: Estados Unidos y los aliados retirarán todas las tropas para el 11 de septiembre, porque es “el momento de terminar la guerra más larga de Estados Unidos”.

Una decisión en línea con lo que el anterior presidente Donald Trump había acordado con los talibanes en 2020, aunque con un aplazamiento de cuatro meses. La partida de las fuerzas militares pone en peligro el frágil régimen de Kabul, que se ha mantenido al margen de las negociaciones con los talibanes, que un día dicen que no mantendrán conversaciones con el gobierno afgano y el otro con su contrario.

