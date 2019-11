Este sábado se conmemoran 30 años de la caída del Muro de Berlín, pero la capital alemana ha celebrado este momento histórico en los últimos días. Varios artistas diseñaron proyectos para celebrar este 30.Aniversario de la caída del Muro. Una de las iniciativas más llamativas es la proyección de instalaciones de vídeo en secciones del muro que siguen erguidas y en edificios de la ciudad.

Según el DW, estas instalaciones de vídeo están siendo proyectadas en seis zonas históricas de Berlín: East Side Gallery, Alexanderplatz, Gethsemanekirche, Schlossplatz, Kurfürstendamm y la antigua sede de Stasi.

Las imágenes proyectadas son, en la mayoría de los casos, de los momentos previos a la caída del muro y posteriores a la caída del muro. Imágenes de felicidad, de reencuentro entre familiares y amigos que fueron separados por esta barrera, y que pueden ser recordadas en el muro que una vez dividió a Berlín por la mitad.

Pero hay otra instalación de arte que también llama la atención. Se ha construido una red de pesca gigante con 30.000 mensajes a las puertas de Brandemburgo, uno de los ex-libris de la capital alemana.

150 metres long and made out of 30,000 messages of people from all over the world: This art installation commemorates the fall of the Berlin Wall. pic.twitter.com/2PaVTBM2bJ

— DW Politics (@dw_politics) November 1, 2019