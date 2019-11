El ex presidente de la Cámara de los Comunes del Parlamento británico, John Bercow, ha defendido hoy que el Brexit es el mayor error de la política exterior británica desde la Segunda Guerra Mundial y ha asegurado que ha sido imparcial durante su mandato.

“Ya no soy un cuáquero, no tengo que seguir siendo imparcial, y si me preguntan lo que pienso honestamente sobre Brexit, si es bueno para nuestra reputación internacional, la respuesta honesta es no. Considero que “Brexit” es el mayor error de política exterior después de la Segunda Guerra Mundial”, afirmó hoy en Londres, en una conferencia de prensa organizada por la Asociación de periodistas extranjeros.

En su lectura, el mundo está hecho de bloques de poder y de bloques comerciales y el Reino Unido tiene que ganar si está en estos bloques.

Bercow añadió que la” incertidumbre prolongada ” causada por la demora en el proceso de salida de la Unión Europea (UE) es mala para la inversión y la confianza económica.

Sin embargo, defendió “el derecho del Parlamento [británico] de” parler “[hablar en francés] porque es mejor hacer bien que hacerlo rápido”, añadiendo: “el Parlamento tiene todo el derecho a seguir debatiendo el asunto”.

Según Bercow, hay tres formas de concluir la primera fase del Brexit: salir de la UE con un acuerdo aprobado por la cámara, salir de la UE sin acuerdo, pero con una decisión explícita del Parlamento, lo que considera “improbable y extremadamente indeseable, pero que sería legítima”, y ampliar el artículo 50.Nº para continuar las negociaciones.

“Hasta ahora, eso es lo que ha pasado, vamos a ver si va a volver a pasar. Sin duda, las elecciones serán un factor importante. Si hay una mayoría conservadora, probablemente no habrá otra extensión”, dijo.

Bercow se negó a ayudar a los diputados a favor de la permanencia del Reino Unido en la UE a bloquear el proceso del Brexit, recordando que siempre ha dado la palabra a los euroescépticos durante muchos años.

A este respecto, recordó que llegó a elegir una enmienda al programa legislativo del gobierno de David Cameron en 2013 a favor de un referéndum “porque tenía muchas firmas y era una propuesta legítima para poner a la Cámara de los Comunes”.

La propuesta fue rechazada entonces por 277 votos en contra y 130 a favor tras un debate de seis horas.

“Algunos dicen que formó parte de una secuencia de eventos que obligó a David Cameron a cambiar de opinión y a decidir celebrar un referéndum”, afirmó, y reiteró que siempre trató de tratar a los dos lados del debate de forma justa. “Fui imparcial”, me aseguró.

Diputado por el Partido Conservador desde 1997 y Presidente de la Cámara de los Comunes desde 2009, John Bercow dejó el cargo el viernes y fue sustituido por el laborista Lindsay Hoyle en una elección que tuvo lugar el lunes entre los Diputados.

John Bercow se convirtió en una celebridad mundial por sus corbatas coloridas, voz alta para poner orden en los debates parlamentarios y decisiones controvertidas durante el proceso del Brexit.

Algunos diputados se han sentido tristes al ver que se iba con él como defensor de las minorías y de la modernización del Parlamento, permitiendo a los Diputados confrontar con más frecuencia al gobierno sobre cuestiones controvertidas.

Sin embargo, otra facción, compuesta principalmente por antiguos colegas conservadores, le criticó por haber tomado decisiones contrarias a la costumbre que han perjudicado el proceso de Brexit, lo que ha llevado a varias prolongaciones de la fecha inicial del 29 de marzo a la actual del 31 de enero.

El biógrafo de Bercow, Sebastian Whale, describió a Bercow como “divisorio, abrasivo y polémico”, pero incluso el primer ministro, Boris Johnson, reconoció que era “un gran sirviente” del Parlamento y de la Cámara de los Comunes.

El cuáquero es responsable de presidir los debates en la cámara baja del Parlamento británico, decidir quién tiene la Palabra, seleccionar propuestas de modificación de la legislación, autorizar debates urgentes en sesión plenaria o con determinados ministros y ejercer el voto decisivo en caso de empate.

Para garantizar la exención de partidos, está obligado a renunciar a su partido político, aunque siga representando a su circunscripción.