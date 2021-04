El fabricante de lujo, que se ha comprometido a ofrecer solo vehículos híbridos o eléctricos para 2026, se centrará en el reciclaje de óxidos de tierras raras para reutilizar el material magnético.

Bentley ha anunciado que forma parte de un consorcio de investigación y desarrollo con seis socios destinado a impulsar el reciclaje de imanes de tierras raras para su reutilización en motores auxiliares (sin tracción).

Según el fabricante de Crewe, la investigación de tres años que” tiene como objetivo revolucionar la sostenibilidad de los motores eléctricos ” partirá de un trabajo de la Universidad de Birmingham, para desarrollar un método de extracción de imanes de dispositivos electrónicos de desecho. La intención del consorcio es reutilizar el material magnético extraído, utilizándolo en la producción de “nuevos imanes reciclables para su uso en motores auxiliares específicos”.

Por un lado, el estudio pretende dar lugar a un nuevo proceso de reciclaje que sea una fuente sostenible de imanes de tierras raras, y por otro lado, también debería llevar a la simplificación de la fabricación de motores eléctricos auxiliares, poniendo al Reino Unido en el mapa de la sostenibilidad. Por este motivo, la investigación, denominada RaRE Earth recycling for electronic machines, está financiada por la Office for Zero Emission Vehicles y desarrollada en colaboración con Innovate UK, como ya es el caso del proyecto Octopus de Bentley, que continuará desarrollándose en paralelo, con el fin de diseñar un eje electrónico integrado sin el uso de imanes de neodimio, para apoyar arquitecturas de vehículos eléctricos.

El objetivo de RaRE se fija en 2026, cuando se espera que sea posible la primera aplicación del nuevo proceso de reciclaje. “A medida que aceleramos nuestro camino hacia la electrificación, ofreciendo solo vehículos híbridos o eléctricos para 2026 y totalmente eléctricos para 2030, es importante que nos centremos en todos los aspectos de la sostenibilidad de los vehículos, incluidos los métodos sostenibles de abastecimiento de materiales y componentes”, dijo Matthias Rabe, miembro del Consejo de Ingeniería de Bentley. “RaRE promete un cambio radical en la reciclabilidad eléctrica, al ser una fuente de motores de baja tensión, producidos a medida para una serie de aplicaciones diferentes, y estamos seguros de que los resultados proporcionarán una base para tipos totalmente sostenibles de propulsión eléctrica”, agregó.

Además de la universidad inglesa y Bentley, el proyecto también incluye Hypromag, Aplicaciones de Tren Motriz Unipart, Investigación de Máquinas Eléctricas Avanzadas y Soluciones Inteligentes de Ciclo de Vida. El primero es convertir los elementos extraídos en imanes sintetizados, mientras que el segundo es garantizar la viabilidad del proceso para la producción de automóviles de gran volumen. El desarrollo de los motores es responsabilidad de la Investigación de Máquinas Eléctricas Avanzadas, con Soluciones Inteligentes de Ciclo de Vida que garantizan el preprocesamiento de los residuos electrónicos para eliminar los imanes de tierras raras para su envío a Hypromag. “Las tecnologías de reciclaje de Hypromag nos permiten producir imanes NdFeB a un costo de carbono mucho menor que el uso de virgin supply, independientemente del suministro chino”, dice el Director de Operaciones de la compañía, Nick Mann.