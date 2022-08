BENJI ESPINOZA QUISO ESCUELEAR A PHILLIP BUTTERS

By

El abogado del presidente rebotó al tratar de chamullar a Sabelón y chocar con su ego.

BENJI: A MI LA PRENSA NO ME VA A ENSEÑAR LO QUE TENGO QUE DECIR. BUTTERS EN SU CARA LE DIJO «QUE SU CLIENTE ES UN LADRÓN».

Después de esta entrevista con Butters, el defensor del presidente Pedro Castillo que se ufana de usar «el arte de la guerra» de Sun Tzu, se le bajarán esos aires de superioridad. La entrevista fue acalorada Phillip Butters increpó a Benji Espinoza, sobre la estrategia de defensa que éste ejerce representando al jefe de Estado, y rebatió que la estrategia primigenia del defensor es «el arte del engaño». sobre eso, cuestionó diciéndole «a quién quieres engañar?».

Ante eso, Espinoza le aclaró que «el engaño en el concepto de estrategia, no es lo mismo que el engaño como estafa» . Que en cuanto al ya conocido «derecho a guardar silencio», recurso utilizado por el presidente, precisó que no es una forma de evadir la justicia, sino estrategia.

Butters, respondió, mucho cuidado tu ego te puede traicionar. Después en su cara le dijo, «tu cliente es un ladrón». Benji, «tales aseveraciones tienes que probarlas».

«Queréllame y nos vemos en el tribunal» El abogado de Castillo le respondió: «Si lo hago, te gano y te lo puedo jurar, apostemos si quieres». Sabelón le replicó: «Benji, hace años que hay un montón de gente que dice que me va a ganar». Espinoza le contestó: «Yo no soy un montón» . Etc etc.

Pero en realidad Benji Espinoza a leído » El arte de guerra»? Que por su impacto no sólo se ha extendido a los conflictos bélicos sino también a otro tipo de conflictos como los legales, dejando en evidencia que tiene plena aplicación en la labor de abogados litigantes? DEFENDER LO INDEFENDIBLE CON TODAS LA PRUEBAS GRAVES EN CONTRA DEL PRESIDENTE CASTILLO O ESTA DEFENDIENDO SU NEGOCIO?

Tres puntos básicos de Sun Tzu:

Sun Tzu dijo “No hay país alguno que se haya beneficiado de una guerra prolongada”

El mensaje es claro: “En la guerra, el gran objetivo es la victoria, no las campañas prolongadas”. Lamentablemente, muchos abogados litigantes creen de un juicio lento y tedioso es la mejor y más eficaz manera de asegurar una victoria.

A través de esta estrategia, se pretende ganar mediante el asedio o desgaste. Como en las guerras medievales que solían durar años o hasta décadas (como, por cierto, ocurre con algunos juicios). La estrategia a la que recurren es muy sencilla: ahogar al adversario mediante una carga procesal y económica enorme que lo debilite y, eventualmente, lo obligue a retirarse o renunciar (o, en términos militares, a capitular).

Sin embargo, lo que estos abogados litigantes olvidan, es que el desgaste no es sólo para la contraparte, sino para uno mismo y, por cierto, para el cliente. Además, no debemos olvidar que los jueces, entes resolutores y árbitros son humanos al final de cuentas y, por lo tanto, no estarán nada contentos de tener que resolver una controversia que les genera carga procesal innecesaria y absurda.

Entonces, ¿cómo ganar un juicio de manera rápida y efectiva? Sun Tzu también da la respuesta en las siguientes reglas que a continuación comento.

Sun Tzu: “Pelear y conquistar todas las batallas no es la excelencia suprema; la excelencia suprema consisten en romper la resistencia del enemigo sin luchar.”

Pero ¿Cómo ganar una batalla sin luchar? La pregunta puede resultar capciosa si se tiene en cuenta que los litigios, así como los encuentros bélicos implican, por definición, confrontación (uno no visualiza un proceso sin demandas, contestaciones, audiencias de pruebas y peritos).

La respuesta es sencilla. Una batalla rápida no significa un ataque descuidado. Sun Tzu va más allá que la simple recomendación de batallas relámpagos (otra estrategia militar desarrollada sobre la base de “El Arte de la Guerra” que consiste en realizar un ataque directo y sorpresivo para evitar que el enemigo pueda organizar su defensa). Lo que recomienda es “la captura antes que la confrontación”.

Es decir, el gran líder (abogado litigante): “captura ciudades enemigas sin asaltarlas, se apodera del estado enemigo sin campañas prolongadas. Su objetivo es tomar intacto todo cuanto hay bajo el cielo, mediante consideraciones estratégicas”.

A que “consideraciones estratégicas” hace referencia Sun Tzu?

Sun Tzu: “El general que gana la batalla hace muchos cálculos en su templo antes que la batalla sea luchada. El general que pierde la batalla hace pocos cálculos anticipadamente.”

Es decir, una batalla rápida se gana a través de un estudio cuidadoso. Las estrategias (bélicas o legales) apresuradas, sólo nos llevan a la derrota. Cumplir con esta regla es mucho más complicado de lo que aparenta ya que, lo que nos exige, es estudiar el caso que se nos ha encomendado y aplicar únicamente aquellas estrategias que nos aseguren una victoria rápida, segura y lo menos “dolorosa” posible.

Por ello, Sun Tzu señala que “si conoces a tu enemigo y te conoces a ti mismo, no debes temer el resultado de cien batallas. Si te conoces a ti mismo pero no a tu enemigo, por cada victoria ganada sufrirás una derrota. Si no conoces ni a tu enemigo ni a ti mismo, sucumbirás en cada batalla.”

1.Los cálculos y estudios que debe hacer un abogado, no deben limitarse a conocer a “los dioses” (la Ley) o “el terreno” (los hechos). También deben implicar conocer las propias debilidades y fortalezas de nuestra posición. Si se quiere, un juicio termina siendo como un juego de ajedrez, donde el victorioso no es necesariamente aquel que sabe muchas “jugadas de laboratorio”, sino aquel que conociendo sus propias cualidades, se adelanta a los posibles movimientos del oponente.

2. Antes de iniciar un litigio, hay que conocer las condiciones en las que va a luchar. Como Sun Tzu diría, no es lo mismo luchar en verano (con excesivo calor) que en invierno (con tormentas y frío): “Los cinco elementos (agua, fuego, madera, metal, tierra) no son siempre predominantes”. O, lo que es lo mismo, no es lo mismo litigar ante y juez que ante un árbitro; cada sede tiene sus propias condiciones y reglas de combate. La lucha es muy distinta dependiendo de la sede donde se va a librar la batalla.

3. Después conocer a “los dioses” que guiarán la batalla. Estudia las leyes a fondo. Un abogado que no conoce las normas y conceptos jurídicos, no puede librar una batalla adecuadamente. Estudia “el terreno”. No hay nada peor que plantear una demanda si técnicamente nuestra posición técnica no tiene asidero. Cuáles son las debilidades del propio caso y tratar de fortalecerlas. Identificar las debilidades de la contraparte y tratar de exponerlas. Recuerde que, en palabras de Sun Tzu, “La seguridad en contra de la derrota se encuentra en nuestras propias manos, pero la oportunidad de derrotar al enemigo es concedida por el enemigo mismo.”

4.El litigio no es un juego de poker en donde uno puede ganar por la simple suerte o por medio del bluffing: “Comenzar con una fanfarronada, para después mostrar temor frente al número del enemigo, demuestra una falta suprema de inteligencia”.

Por ultimo, no olvidemos que Sun Tzu no pregonaba la guerra como el único medio de solución de conflictos. Señalaba que todo estratega debía estar preparado para ella. Que como filósofo, partía de las enseñanzas del Tao Te Ching (taoísmo). Es por ello que su ideología parte de la premisa que una guerra sólo debe librarse por causa justa (lo que los kantianos denominan “Ley Moral”) y que determina que “las personas estén en completo acuerdo con su gobernante, de manera que lo sigan independientemente de sus vidas, sin temer ningún peligro.”.

En conclusión, “el Arte de la Guerra” es una obra cuya aplicación al Derecho debe ser mirada con ojos críticos. Sin embargo, no puede ser negada su aplicación en el campo del litigio. Así de simple, que Benji intérprete a su conveniencia, ese es su problema.