US Open: juez de línea amenazada de muerte tras polémica con Djokovic

Up Next

El mismo documento que este miércoles revela que el resultado neto de la Benfica SAD ascendió a 41,7 millones de euros en el ejercicio 2019/20 – una subida homóloga de 48,7%,- muestra que el ratio de los gastos con personal vs ingresos operacionales de la Benfica SAD en 2019/20 alcanzó el 69 por ciento. ¿Qué significa esto? Que el Benfica pasó a estar a apenas un punto porcentual (70) del límite recomendado por la UEFA en cuanto al fair play financiero.

By