Y necesito tener cuidado para no consumir betacaroteno en exceso. Aunque no causa ninguna reacción tóxica o dañina al cuerpo, puede hacer que la piel tenga un tono amarillo anaranjado.

Uñas y cabello La vitamina A estimula la producción de colágeno. Esta proteína ayuda no solo a garantizar una piel más firme. Ella también hace que el cabello y las uñas crezcan más fuertes.

“La mayoría de las personas puede obtener suficiente betacaroteno a través de una alimentación saludable. Y no es necesario usar suplementos, siempre que coman una variedad de verduras. Las mujeres embarazadas o que están amamantando ciertamente necesitan una cantidad mayor”, explica.

Según la nutricionista Adriana Stavro, no existe una dosis establecida para el consumo de betacaroteno. Es importante comer al menos cinco porciones diarias, entre frutas, verduras y legumbres.

