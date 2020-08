El café es beneficioso para el organismo, según concluye un equipo de investigadores

Es una de las bebidas más populares del mundo, y la mayoría de la gente no comienza el día sin ella. Un ritual matutino imprescindible para unos, un importante y agradable momento de descanso para otros, o un poderoso enemigo de una noche de mucho sueño. Del más tradicional como el espresso o el café americano, al más elaborado, como el frappucino. Según los datos de la Organización Internacional del Café (ICO) entre los países que más se consume café son Finlandia, Noruega, Islandia, Dinamarca, Holanda, Suecia, Suiza, Bélgica, Luxemburgo y Canadá

Erikka Loftfield investigadora del Instituto Nacional del cáncer estadounidense declaro a The New York Times, “existe una evidencia bastante consistente de que el café está asociado con un menor riesgo de contraer alguna enfermedad”. Durante años, el café se ha asociado como posiblemente cancerígeno. Un informe sobre el consumo de café y la salud, publicado en 2017 por el British Medical Journal (The BMJ) dice que la mayoría de las veces, el café está asociado con beneficios en lugar de peligros. Después de evaluar más de 200 informes sobre el tema, estos investigadores encontraron que los consumidores de café eran menos propensos a las enfermedades cardiovasculares y descubrieron que el café tiene beneficios que aportan a la salud, las cuales son.

Reduce la insuficiencia cardíaca la cafeína está directamente relacionada con el estímulo de los latidos del corazón, el café, cuando se consume de forma moderada, es un gran aliado del corazón. Este beneficio está relacionada a los polifenoles, que combaten los radicales libres en el organismo y también disminuyen el colesterol malo en el cuerpo, responsable de problemas cardíacos como el infarto. Contribuye a la pérdida de peso El proceso ocurre cuando la cafeína aumenta los niveles de adrenalina en la sangre, diluyendo las células grasas. Aunque este efecto de acelerar el metabolismo es beneficioso, por un lado, debe entenderse como un auxiliar en la dieta. Es decir, consumir en exceso no va a ayudar a alcanzar el objetivo deseado, ya que la pérdida de peso se da por medio de factores como dieta orientada por un profesional de la salud, ejercicios y entre otros factores Beneficia a la prevención de enfermedades Previene la diabetes de acuerdo con la nutricionista del HCor, Maria Fernanda Vischi D’Ottavio: “el café, tanto el regular como el descafeinado, posee antioxidantes como el ácido clorogénico, que ha sido asociado al aumento en la sensibilidad de la insulina, lo que contribuye a la reducción del riesgo de desarrollar diabetes del tipo 2. El magnesio presente en el café también desencadena la misma acción”, explica en materia publicada por la ABIC Beneficia al intestino grueso el café es un poderoso aliado cuando hablamos en el funcionamiento equilibrado del intestino. Esto se debe a que la bebida consumida caliente estimula el intestino grueso en los movimientos gástricos, que expulsan los desechos del cuerpo. Por lo tanto, consumir una taza diaria a primera hora de la mañana ayuda a despertar el cuerpo. La cafeína también aumenta la producción de ácidos biliares a través de la vesícula biliar, estimulando el intestino para su correcto funcionamiento.

Los beneficios del café están asociados con polifenoles, microcomponentes derivados de plantas que tienen propiedades antioxidantes. Pero hay excepciones aún por estudiar. En el caso de las embarazadas, no se recomienda que beban café, pues la seguridad del consumo de esta bebida todavía está por determinar en el estado de gestación. Además, el consumo excesivo de café tampoco es positivo. Un espresso, por ejemplo, tiene una mayor concentración de los componentes asociados con el café como el ácido clorogénico, ya que tiene una menor cantidad de agua. Además, el espresso tiene mayor concentración de cafeína, alrededor de 70 miligramos, y por lo tanto debe ser consumido en menor cantidad.

Riesgos de consumir café en exceso

Si, por un lado, la cantidad correcta de café puede mejorar visiblemente nuestro estado de ánimo y darnos un impulso energético, el consumo exagerado del mismo puede provocar riesgos en la salud como:

ansiedad

insomnio

nerviosismo

aumento de los latidos del corazón

temblores

mareos

Pero, ¿por qué algunos duermen profundamente incluso bebiendo varias tazas de cafés al día, y otros no duermen bebiendo solo uno?

Algunas personas tienen polimorfismo, una condición genética que hace que el café desacelere el metabolismo, por lo tanto, el consumo del mismo no los “despierta” de inmediato, llevándolos a consumir 2 o 3 cafés más (mientras el organismo todavía está, en realidad, asimilando la presencia de la cafeína de la primera toma). En estos casos, se recomienda limitar el consumo de café aún más.

El consumo de café también está vinculado a la adicción. Los síntomas en ausencia del café son

dolores de cabeza

fatiga

irritabilidad

dificultad para concentrarse

estados depresivos.

La cafeína se considera un medicamento psicoactivo. En promedio, se sabe que se necesita entre cuatro y seis horas para metabolizar la mitad de la cafeína.

Con tantas formas de preparar café, ¿Cuál es el que más beneficios tiene para nuestra salud?

Un estudio publicado en la revista científica European Journal of Preventive Cardiology comparó las diferentes formas de hacer café y descubrió cuál es el que más beneficios tiene.

Después de seguir y estudiar los efectos sobre la salud y los hábitos de consumo de café de más de medio millón de personas en Noruega durante 20 años, un equipo de investigadores descubrió que beber moderadamente café filtrado proporciona un menor riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares.

Según Inverse, los científicos concluyen que beber este tipo de café parece ayudar a las personas a evitar enfermedades y muertes prematuras. Y lo más sorprendente es que beber café filtrado incluso puede aumentar la longevidad.

“Nuestro estudio proporciona evidencia sólida y convincente de que existe una relación entre los métodos de hacer café, los ataques cardíacos y la longevidad”, dice Dag Thelle, coautor del nuevo estudio e investigador de la Universidad de Gotemburgo en Suecia.

Por otro lado, el café sin filtrar es la forma más peligrosa de consumir esta bebida, según los investigadores. Los métodos de café sin filtrar implican dejar reposar los posos de café durante un período prolongado de tiempo en agua caliente. Espressos, Capuchinos y café turco, por ejemplo, son algunos de los cafés hechos de esta manera.

“El café sin filtrar contiene sustancias que aumentan el colesterol en la sangre”, explica Thelle. “El uso de un filtro elimina estas sustancias y reduce la probabilidad de ataques cardíacos y muerte prematura”.

Los datos del estudio muestran que las personas que bebían café filtrado tenían un riesgo de 15% de menos probabilidad de muerte en comparación con las personas que no tomaban café, los investigadores creen que este es el caso debido al hecho de que el café es rico en antioxidantes.

Los beneficios del café para el cerebro

Los estudios demuestran que los componentes presentes en el café mejoran nuestra capacidad cognitiva. La ciencia ha demostrado que el hábito de tomar café, siempre que en dosis moderadas (de 4 a 5 tazas de 50 o 40 ml por día), aporta diversos beneficios. Según los últimos hallazgos, el café tiene varias propiedades que favorecen el aprendizaje.

La alta concentración de polifenoles-antioxidantes que disminuyen la acción de los radicales libres, ayudan en la prevención del envejecimiento.

Además, benefician los estados cognitivos y el estado de ánimo, los resultados de una taza de café, a menudo se atribuyen a la cafeína. Sin embargo, la investigación muestra que varios efectos conductuales inducidos por el café no son causados solo por este compuesto químico.

Un estudio realizado en el Reino Unido en el Centro de Nutrición y rendimiento Cerebral (Brain Performance and Nutrition Research Centre) comparó los efectos del café regular, descafeinado y un placebo (agua con sabor, color y aroma del café) en la cognición y el estado de ánimo de hombres y mujeres entre 20 a 80 años

Para evaluar los efectos del café, los participantes se sometieron a una serie de pruebas cognitivas asociadas con la memoria, la retención de información y la fluidez verbal. Además de las pruebas cognitivas, los investigadores evaluaron las percepciones de los participantes en cuanto a sus estados de ánimo considerando estados como: “relajado”, “alerta”, “nervioso”, “cansado”, “tenso, “con dolor de cabeza” y “estado de ánimo general”. Los niveles de atención se midieron en las pruebas cognitivas y en un simulador de automóvil.

La buena noticia fue que el café produjo efectos de mayor agilidad cognitiva en el grupo que bebió café regular o descafeinado, en comparación con el placebo, independientemente de su edad o sexo. Otro hallazgo de esa investigación es que el café regular comparado al descafeinado, aumentó el estado de vigilancia (efecto de despierto) y disminuyó el cansancio y el dolor de cabeza de los participantes.

En otras palabras, la cafeína presente en el café provoca una mejora en la atención, el estado de alerta y aleja el sueño. Todo lo que necesitamos cuando estamos conduciendo un automóvil. Estos efectos de la cafeína en la disminución de la posibilidad de participar en accidentes de tráfico ya se han visto en otras investigaciones.

Solo por nombrar uno de ellos, un estudio realizado en los Países Bajos mostró que los conductores que consumían cafeína tenían un 63% menos de probabilidades de causar un accidente que aquellos que no lo ingirieron, este resultado impulsó el desarrollo de las bebidas energéticas. Lo más sorprendente en la investigación realizada por el grupo del Brain Performance and Nutrition Research Centre fueron los resultados observados por el grupo de personas que ingirieron el café descafeinado. Ese grupo también presentó menos cansancio y un estado de alerta aumentado comparado a quien no bebió café. Por lo tanto, no podemos pensar solo en la cafeína cuando hablamos de café. Después de todo, la riqueza de nutrientes del café es mucho mayor, y es muy posible que la interacción entre sus componentes sea la gran responsable de los efectos beneficiosos de esta bebida.

Entonces ¿qué tal un descanso para un café?