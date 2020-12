Up Next

Canela + arroz dulce: un estudio publicado en The American Journal of Clinical Nutrition señaló que incluir tres gramos de canela en el arroz dulce promueve la reducción de los niveles de insulina poco después de la comida y el aumento del GLP-1, una hormona que estimula la secreción de insulina. Este proceso ayuda a controlar las tasas de azúcar en la sangre.

No hay diferencias nutricionales entre la ingesta de canela en polvo o palo. Esta especia se puede comer rociada sobre frutas, verduras y carnes y también se puede incluir en tés y jugos. El alimento también queda muy bien espolvoreado sobre dulces, como arroz dulce, cura de maíz y gachas de avena, entre otros.

Previene y controla la diabetes: un estudio publicado en el Journal of Agricultural and Food Chemistry de los Estados Unidos señaló que la canela contribuyó al aumento del metabolismo del azúcar en las células grasas, lo que ayuda a prevenir la diabetes tipo 2 y también las enfermedades cardiovasculares.

