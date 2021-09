Ben Affleck empuja fan que trata de acercarse a Jennifer Lopez.- Ben Affleck tuvo que salir en defensa de su doncella, Jennifer López, para defenderla del comportamiento inapropiado de un fan.

La pareja estaba llegando al aeropuerto Marco Polo de Venecia cuando un admirador de la cantante se acercó demasiado para grabarla. Ben Affleck rápidamente estiró su brazo para empujar y, en el fondo, alejar el ventilador.

Ben Affleck empuja fan que trata de acercarse a Jennifer Lopez

El lado protector de la estrella de Hollywood Ben Affleck como novio salió a la luz cuando alejó a un fan, que trató de hacer clic en un selfie con Jennifer López recientemente. Según un video que se ha vuelto viral en las redes sociales, un fan se apoyó en Jennifer López sin su consentimiento para tomar una foto con ella mientras el actor-cantante entraba en el vestíbulo de un hotel con Ben Affleck.

Ben se apresuró a adelantarse y alejar al hombre. Una Jennifer visiblemente asustada también se ve haciéndose a un lado y cubriéndose detrás del actor. Cuando intervino la seguridad, la pareja siguió moviéndose, tomados de la mano. Jennifer Lopez y Ben Affleck hicieron oficial su relación a principios de este año en el cumpleaños de la cantante.

Jennifer compartió algunas fotos de su cumpleaños número 52 en Instagram. Una de las fotos mostraba a JLo y al actor Ben Affleck besándose, enviando a los fans a un frenesí. Los rumores de que los dos se reunían comenzaron a aparecer en abril, semanas después de que Jennifer López se separara de Alex Rodríguez. Mientras tanto, Ben Affleck, que anteriormente estaba saliendo con Ana de Armas, también estaba recién soltero.

Jennifer y Ben finalmente hicieron su primera aparición oficial como pareja el sábado al regresar a la alfombra roja después de casi 18 años. El dúo dejó a los fans asombrados cuando aparecieron en el Festival Internacional de Cine de Venecia para asistir al estreno de la nueva película de Ben The Last Duel. No hace falta decir que la pareja se veía muy elegante.

La última vez que la pareja caminó por la alfombra roja juntos fue en 2003, según eonline.com, para el estreno de su película Gigli. Confirmaron su división al año siguiente.