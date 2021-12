¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Ben Affleck confiesa que aún sería alcohólico si estuviera casado con Jennifer Garner: El dúo de actores se casó entre 2005 y 2015 y tienen tres hijos. Affleck admitió, en el programa de radio estadounidense «The Howard Stern Show», que se sentía «atrapado» en el matrimonio.

Ben Affleck confiesa que aún sería alcohólico

Ben Affleck confiesa que aún sería alcohólico si estuviera casado con Jennifer Garner

Ben Affleck volvió a hablar abiertamente sobre el alcoholismo, lo que lo llevó varias veces a someterse a tratamiento. A principios de esta semana, el actor confesó, en el programa de radio estadounidense «The Howard Stern Show», que habría seguido bebiendo si estuviera casado con la actriz Jennifer Garner, madre de sus tres hijos. «Probablemente seguiría bebiendo. Es parte de la razón por la que empecé a beber porque estaba acorralado», dijo.

Jennifer Garner y Affleck estuvieron casados durante una década, entre 2005 y 2015, y tienen tres hijos: Violet, de 16 años; Seraphina, de 12 años; y Samuel, de nueve años. Los problemas en el matrimonio habrán sido el estímulo del consumo excesivo de alcohol y la consiguiente dependencia, informó The Star of Batman. «Pensé’ No puedo salir por culpa de mis hijos, pero no estoy feliz, ¿qué puedo hacer?»Lo que hice fue beber una botella de whisky y quedarme dormido en el sofá, lo que resultó no ser la solución», recordó.

Ben Affleck confiesa que aún sería alcohólico

Ben Affleck confiesa que aún sería alcohólico: El alcoholismo llevó a Ben Affleck a someterse a tratamiento para la adicción en varias ocasiones, incluso en 2001 (incluso antes de casarse con Jennifer Garner), 2017 y 2018, cuando el procedimiento de divorcio se declaró completo. En 2017, compartió un testimonio en Facebook, donde prometió que quería convertirse en» un mejor padre » y agradeció a su ex esposa por todo el apoyo. «Quiero que mis hijos sepan que no hay vergüenza en pedir ayuda cuando se necesita, y que sean un fuerte apoyo cuando alguien necesita nuestra ayuda pero tiene miedo de dar el primer paso», escribió entonces.

Ben Affleck confiesa que aún sería alcohólico: En la misma entrevista con Howard Stern, Affleck aseguró que él y su ex esposa Jennifer Garner habían hecho todo lo posible para salvar el matrimonio, pero todos los esfuerzos resultaron insuficientes. «La verdad es que nos tomamos nuestro tiempo, y tomamos la decisión [de separar] Cresc crecemos en direcciones opuestas», dijo. Y añadió, a modo de reflexión: «tuvimos un matrimonio que no funcionó, sucede, con alguien a quien amo y respeto, pero con quien ya no debería estar casado. Al final, lo intentamos. Lo intentamos porque teníamos hijos. Ambos sentimos que no queríamos que este fuera el ejemplo que nuestros hijos verían de un matrimonio.”

Ben Affleck confiesa que aún sería alcohólico: Aunque el divorcio había sido largo — como sucede con tantas otras figuras públicas, la ex pareja parece estar bien hoy, especialmente gracias a sus hijos. El pasado Halloween, según la revista People, Ben Affleck y Jennifer López se unieron a Jennifer Garner para la tradición de «truco o trato» con niños.

Ben Affleck confiesa que aún sería alcohólico

Ben Affleck confiesa que aún sería alcohólico: Affleck y Jennifer López están de nuevo juntos, después de dos décadas de diferencia, se comprometieron en 2003. La pareja se conoció, en 2002, durante el rodaje de Duro Amor, la comedia de Martin Brest que llegó a los cines un año después. La química entre los dos eventualmente invadiría la vida real, y la actriz optaría por el divorcio de Cris Judd. Un año después, terminarían la relación, culpando a la exposición a los medios. La nueva relación se asumió con una fotografía de un beso apasionado entre los dos, compartido por el cantante de On the Floor, en las redes sociales.

Ben Affleck confiesa que aún sería alcohólico