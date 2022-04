By

¿Ben Affleck atrapado en una aplicación de citas? El nombre del actor fue ‘llamado al ruido’ por la actriz Emma Hernan, quien afirma haber dado ‘match’ con el actor en una ‘aplicación’ de citas.

¿Ben Affleck atrapado en una aplicación de citas? Caminará el actor Ben Affleck buscando otra pareja a través de una aplicación de citas? Emma Hernan, actriz de ‘Selling Sunset’, reveló haber dado ‘match’ (ser correspondida) con el prometido de Jennifer Lopez en la App Raya, una aplicación móvil hecha para proporcionar encuentros entre personas que no se conocen.

¿Ben Affleck atrapado en una aplicación de citas? En una entrevista con Chrishell Stause, la actriz declaró que fue emparejada con Ben Affleck dentro de la aplicación de citas, mientras discutía el uso de la aplicación en sí, durante un episodio de la serie ‘Do You Think somos amigos?‘.

«Recuerdas cuando Ben Affleck se volvió viral después de enviar un mensaje de texto…», comenzó diciendo la entrevistadora, con Emma concluyendo la frase: «Él puede estar o puede no estar enviándome mensajes de texto. Es posible que haya pedido tomar un café varias veces, o tal vez no. No lo fui», respondió la actriz.

Sin embargo, al prometido de Jennifer López no le gustaron estas declaraciones, y un representante del actor lo hizo por desmentir cualquier rumor que ya circulara, cita la revista People.

El actor de 49 años negó haber hecho un «match» con otro usuario, luego de que Emma Hernan, protagonista de ‘Selling Sunset’, insinuara en un episodio de la 5ta temporada de la serie de Netflix que eso le habría pasado a la estrella de Hollywood. .

«La aplicación Raya ha venido a confirmar que Ben Affleck no ha tenido un perfil activo en la aplicación durante varios años», dijo en un comunicado, negando las afirmaciones presentadas por Emma Hernan.

El actor llegó a hablar de la aplicación de Citas, en 2019, después de que los gerentes de la aplicación le pidieran a Affleck que se uniera a la misma, en forma de contribución a una buena causa: «Oh, ustedes tuvieron una broma. Estoy en una relación», escribió en Instagram.

