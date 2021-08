Bellido, un provocador empedernido, juega con la prensa y políticos

No creo en el caos del gobierno de Perú Libre por idas y venidas en torno a la supuesta “renuncia” del ministro vinculado al terrorismo. El premier Guido Bellido, pidió la renuncia del cuestionado ministro de Trabajo, Iber Maraví, pero después aclaró que eso no significaba que había dimitido.

La prensa cayó como una tonta en las redes de Guido Bellido -que tiene investigación abierta por apología al terrorismo-, creyendo que el primer ministro “estaría perdido en la PCM”, que el Congreso lo iba a vapulear al solicitar el voto de confianza, por no hacer los cambios de ministros cuestionados. Todos se equivocaron, lo veían como el tímido serranito “Gregorio” con pelo pintado, se equivocaron, pues resultó ser más polémico, tremendo provocador, pendejo que se “caga” en las noticias, por decir lo menos.

Sin embargo, pocos medios de comunicación se animaron a confirmar la renuncia y sólo apuntaron que el primer ministro lo había solicitado. Las dudas crecieron aún más a última hora de la noche cuando Bellido señaló en Twitter: “Aclaro, que si bien es cierto he recomendado la renuncia del ministro de trabajo, eso no significa que él haya renunciado”. Este comentario no ha hecho sino provocar numerosos comentarios en redes sociales sobre el caos y la improvisación de este gobierno.

HOY GUIDO BELLIDO SE SIENTE EMPODERADO Y CAMBIO LA CARA: AMENAZA AL CONGRESO CON CUESTIÓN DE CONFIANZA SI HAY INTERPELACIÓN A MINISTROS. QUIÉN LO AGUANTA?

Veamos sus primeras maniobras para confundir: en el Congreso de la República, en casi tres horas de exposición dijo lo que le dio la gana en quechua y castellano. Se dio el lujo de chacchar coca en el hemiciclo, ante el asombro de parlamentarios. Al final “callao boca” le dieron su voto de confianza al Gabinete de Pedro Castillo. Un parlamento unicameral sin mayoría oficialista que se acobardó ante la amenaza de Guido Bellido, le dio luz verde con 73 votos a favor y 50 en contra.

Guido Bellido aprendió muy bien la lección de su amigo Abdullah Qasem, “operador del chavismo”, con once “reuniones de trabajo hasta más de diez horas, con el misterioso extranjero que visita constantemente la Presidencia del Consejo de Ministros. Ojo: Para que no queden dudas, las primeras palabras del presidente Pedro Castillo se distorsionan tras las múltiples reuniones de su primer ministro Guido Bellido, con el yemení Abdullah Qasem. “Este Gobierno ha llegado para gobernar con el pueblo… de Yemen?”.

¿Cómo comenzó esta luna de miel con el “operador del chavismo”? Según el hombre de Yemen: Unos amigos peruanos me invitaron al centro de Lima por la avenida Colón, donde se encuentra el local del partido Perú Libre. Allí conocí a varios congresistas y entre ellos estaba Guido Bellido. Yo me presenté como analista político y con experiencia en derechos humanos. Bellido me entregó su número telefónico. Fue después de la segunda vuelta, en la calle”, declaró. ¿Una coincidencia que le cambió la vida? En política no hay coincidencias.

¿Pero quien es el coach político Ahmed Abdullah Qasem Abduljali? El hombre de Yemen, tiene preocupantes conexiones en Bolivia y Ecuador entre el 2016 y el 2019 trabajó como asesor de relaciones internacionales en la Asamblea Nacional de Bolivia, cuando Evo Morales era presidente de ese país. En Ecuador, se desempeñó como asesor de cooperación internacional de la Asamblea Nacional. Además, actuó como observador de las elecciones presidenciales en la provincia de Sucumbíos, por la organización Consejo Internacional por los Derechos y Libertades de América del Sur (ICRF, por sus siglas en inglés), en 2017.

“De acuerdo a su currículum vítae, es licenciado en Programación de Industria Informática por la Universidad de Ciencias Sociales Aplicadas de Yemen, donde luego, entre el 2006 y 2007, hizo un diplomado en políticas estratégicas y relaciones internacionales”.

Ahora, el yemení ingresa y sale del PCM como Pedro a su casa, visita a Vladimir Cerrón en su oficina del partido Perú Libre, Iber Maraví, comparte celebraciones con Dina Boluarte, acompaña al primer ministro Guido Bellido a varias embajadas, pero en primera instancia niega su relación. ¿Cuál es el verdadero rol de Abdullah Qasem? y ¿por qué la PCM se niega a responder? ¿Quién paga sus honorarios por asesoría?