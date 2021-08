Bellido se enfrenta a héroes comandos Chavín de Huántar

Luego de revelarse que había acusado a las Fuerzas Armadas de ser terroristas como Sendero Luminoso, el premier Guido Bellido lanzó una velada advertencia a Arica no se rinde, grupo de héroes de la Pacificación que participa en las marchas contra el actual gobierno.

“Llamamos al Colectivo Arica no se Rinde a no generar inestabilidad social, todos tienen derecho a la movilización en el marco del derecho constitucional pero no afectar a terceros caso contrario los dos líderes del colectivo serán responsables”, puso en su cuenta de Twitter el de Perú Libre.

La respuesta no se hizo esperar, y precisamente vino de Álex Segura, héroe de la Democracia que participó en la exitosa Operación Chavín de Huántar, donde comandos de las FFAA rescataron a 72 rehenes del MRTA.

“#ANSR genera inestabilidad social o a su Gobierno? Esta es una clara y directa amenaza pública, en ANSR hay + 100 líderes q representan al pueblo q no quiere comunismo, no afecta a 3ros, mis compañeros y yo rescatamos 72 rehenes en la Op Ch d H, Ud. Q hizo contra el terrorismo?”, contestó Segura.

Bellido expresa su odio a quienes derrotaron al terrorismo

Este es un episodio más donde el gobierno de turno expresa su odio a quienes derrotaron militarmente a los secuaces de Abimael Guzmán y Víctor Polay, cobardes cabecillas de bandas criminales que asesinaban, secuestraban, torturaban y robaban a peruanos de todo nivel económico para tomar el poder.