Bellido, en vez de trabajar por el país, se burla de las mujeres

No es ningún tonto ¿Ha movilizado el “aparatchik argentino rojimio” para provocar? ¿Al Congreso de la República? Sabemos que organizada condecoración del Foro Mujeres del Mercosur de Argentina, más que una burla es una ofensa a todas las peruanas. ¿Mujeres defendiendo el irrespeto, la agresión a otra mujer? ¿Incluso usaron una portátil mujeres de Perú Libre en el Callao; luego de una reunión de alcaldesas y otras mujeres de la misma estirpe sobona que llegaron hasta la PCM en Palacio?

UNA FARSA VERGONZOSA, UNA FALTA DE RESPETO, UNA BURLA PARA TODOS LAS MUJERES ¿Diploma por compromiso político y lavarle la cara? ¿Paco Yunque, no es un personaje cualquiera, es un provocador que sabe lo que hace, tiene las ideas claras con el propósito de agudizar las contradicciones del país? ¿Mueve las conciencias del país cuando le da la gana? ¿Enfrentando el statu quo, la institucionalidad, la legalidad, las costumbre de nuestra sociedad, desafiándola de una manera constante? ¿Un zorro, más astuto que Cerrón, Castillo y Bermejo por eso está en la PCM?

GUIDO BELLIDO HA DADO MUESTRA DE SU DESPRECIO POR LAS MUJERES Y MACHISMO PERO ESO NO INTERESA NI LO TOMAN EN CUENTA. Lo escandaloso es que la propia PCM, coloca la cereza en el pastel: reitera su compromiso de “desarrollar acciones concretas que garanticen la especial protección de la mujer y las poblaciones vulnerables”. Se supone que ese tipo de distinciones se hace por logros tangibles y reales? ¿O sea ahora si prometo ser bueno con las mujeres me van a dar un diploma, así después haga todo lo contrario? ¿Recurren a la burla y el silencio como una forma de ofensiva política?

“En ese espacio privado, ellas optaron por hacer entrega de un diploma por su absoluto compromiso de trabajar para todas y todos los peruanos. (…) Este reconocimiento no fue gestionado por la Presidencia del Consejo de Ministros ni ninguna otra entidad pública, sino una iniciativa de las mujeres recibidas esta mañana”, reza la misiva.

Según comunicado de la PCM “El reconocimiento al primer ministro Guido Bellido, no fue gestionado por la Presidencia del Consejo de Ministros ni ninguna otra entidad pública”, fue iniciativa del Foro Mujeres del Mercosur”. ¿Qué carajo significa esto?

By