El modelo estaba con los que protestaron, este sábado, en las calles de Bay Ridge.

Bella Hadid se unió a la multitud de manifestantes este sábado 15 de mayo en las calles de Bay Ridge, Nueva York, en apoyo a la causa palestina.



La modelo – cuyo padre, Mohamed Hadid, es palestino-llevaba un ‘Keffiyeh’ (bufanda tradicional palestina a cuadros) y una máscara debido a la pandemia. Además, llevaba consigo una bandera palestina mientras marchaba con los miles de manifestantes.

Un momento que el maniquí hizo un punto de destacar en su página de Instagram, donde compartió algunas imágenes de la protesta.

La violencia marca algunas de las manifestaciones pro-palestina alrededor del mundo

Miles de personas se han manifestado hoy en apoyo de la causa palestina en ciudades de Europa y Oriente Medio, en manifestaciones también marcadas en algunos casos por la violencia, mientras continúan las hostilidades entre Israel y el movimiento islamista Hamas.

En París, unos 4.200 policías fueron movilizados para hacer frente a manifestaciones que no estaban autorizadas y se produjeron en varios puntos de la capital francesa, con instrucciones de dispersar con cañones de agua y gas lacrimógeno cualquier concentración.

Esto fue lo que sucedió durante la tarde en el barrio de Barbès, en el norte de la ciudad, con las autoridades interviniendo contra un centenar de manifestantes que gritaban “Palestina ganará” y “asesino de Israel”.

A primera hora de la tarde, los organizadores celebraron una conferencia de prensa en la que reiteraron su intención de manifestarse pacíficamente, condenando la actitud de las autoridades, que acusaron de querer “empeorar la situación y sacarla de control”.

El jueves, el jefe de la policía de París decidió prohibir las manifestaciones con el argumento de que representaban un “riesgo de provocar disturbios”, citando un precedente de 2014, cuando una manifestación pro-palestina se convirtió en violencia.

“Todo el mundo hay manifestaciones de apoyo. Francia es una excepción y es también contra esto que nos movilizamos”, dijo uno de los organizadores, Julien Salingue.

Miles de personas se manifestaron hoy en el centro de Londres en apoyo a los palestinos, pidiendo al gobierno británico que intervenga para detener la intervención militar israelí contra objetivos en la Franja de Gaza.

Los manifestantes se reunieron a primera hora de la tarde en Marble Arch, cerca de Hyde Park, y luego caminaron hacia la Embajada de Israel, sosteniendo banderas y carteles palestinos que llamaban a la” liberación ” de los Territorios palestinos.

“Es esencial que el gobierno británico actúe de inmediato”, exigieron los organizadores, entre ellos la Coalición Stop the War, la Asociación Musulmana del Reino Unido, la campaña de solidaridad con Palestina y la campaña por el Desarme Nuclear.

En Jordania, el gobierno elogió hoy a los manifestantes que se centraron el viernes en favor de los palestinos, pero instó a la gente a no acercarse más a la frontera con Cisjordania, para “preservar su seguridad.”

El ministro del Interior jordano Mazen Al Feraya dijo que” las actividades de solidaridad popular en apoyo de los hermanos palestinos expresan la posición oficial del rey Abdullah II, que apoya la causa palestina y repudia las violaciones e ilegalidades cometidas por las fuerzas de ocupación en Jerusalén”, dijo la agencia oficial de noticias Petra.

Sin embargo, llamó a los manifestantes a “ser responsables y no acercarse a la frontera, para preservar su seguridad.”

Al Feraya señaló que algunos manifestantes “violaron la propiedad privada y fueron tratados con la máxima moderación por las fuerzas de seguridad”, sin confirmar el uso de la fuerza para dispersar a los manifestantes.

El viernes, las fuerzas de seguridad jordanas impidieron que docenas de manifestantes cruzaran la frontera entre Jordania y Cisjordania, y en imágenes transmitidas por la televisión estatal jordana, cientos de manifestantes y docenas de vehículos fueron vistos en la ciudad sureña de Shuna tratando de cruzar el paso de Allenby hasta que fueron dispersados por la policía con gas lacrimógeno.

En Ammán, miles de personas se reunieron después de las oraciones del viernes frente a la Mezquita del Rey Hussein, la más grande del país, para pedir al gobierno que denunciara el tratado de paz de 1994 con Israel y cerrara la embajada israelí en la capital jordana.

Decenas de personas también intentaron el viernes cruzar la frontera entre Líbano e Israel, lo que llevó a los militares israelíes a disparar, matando a un joven militante del movimiento islamista libanés Hezbolá, según las autoridades del país.

Cientos de personas asistieron hoy al funeral de Mohammed Kassem Tahan, quien, según la agencia de noticias libanesa ANI, murió en el hospital después de ser herido cuando los soldados israelíes dispararon dos disparos de artillería contra los manifestantes.

Israel contradice esta versión y afirma que solo se hicieron disparos de advertencia.

En Madrid, todo fue más tranquilo en una manifestación que reunió en el centro de la capital española a 2.500 personas en apoyo a la causa palestina.

“El silencio de unos es el sufrimiento de otros”, y “Jerusalén es la capital eterna de Palestina” fueron algunos de los mensajes en los carteles sostenidos por los manifestantes, entre ellos un número significativo de mujeres jóvenes.

Al llegar a la estación de transporte de Atocha, gritaron que la intervención militar de Israel en Gaza contra el movimiento islamista Hamas “no es una guerra, es un genocidio”.

En la capital danesa, tres personas fueron arrestadas el viernes por la noche después de que algunos manifestantes pro-palestinos arrojaran piedras a la policía y a la embajada israelí, según la policía de Copenhague.

La manifestación, que reunió a unas 4.000 personas frente a la representación diplomática, finalmente se dispersó debido a los disturbios causados por unas pocas docenas de manifestantes, dijo la policía a través de la red social Twitter.

According to DR television, Copenhagen police resorted to tear gas to disperse the protesters.

El ministro de Relaciones Exteriores danés Jeppe Kofod declaró que el comportamiento de las causas de los disturbios era “completamente inaceptable”, condenando la violencia.

En varias ciudades tunecinas, las manifestaciones de apoyo a los palestinos llamaron a la intervención de la comunidad internacional para detener los “crímenes de las fuerzas israelíes”.

En el centro de la capital, Túnez, cientos de personas cubiertas con banderas palestinas se reunieron, y luego desfilaron por una de las principales avenidas bajo vigilancia policial.

A pesar de que el país estuvo encerrado debido a la pandemia hasta el domingo, los manifestantes estuvieron presentes para declarar que ” los tunecinos apoyan a Palestina “y que”el pueblo quiere criminalizar la normalización de Israel”.

“Cuando los palestinos son masacrados, las potencias internacionales están calladas y silenciosas ante los crímenes sionistas”, dijo una estudiante de 23 años, Dalila Borji, a la Agencia France Presse.

La última evaluación de las hostilidades por parte de las autoridades palestinas dice que los ataques israelíes han matado a 139 personas – incluidos 39 niños-y han herido a más de 1.000 desde el lunes.

Hamas disparó más de 2.300 cohetes contra Israel desde Gaza y mató a diez personas, entre ellas un niño y un soldado, hiriendo a más de 560 personas.