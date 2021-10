BECAS UNIVERSITARIAS a Extranjeros desde CHINA A SUIZA!!

BECAS UNIVERSITARIAS a Extranjeros .- Echa un vistazo a esta selección de becas que abren las puertas a universidades de todo el mundo, en China, Suecia, Corea del Sur, Suiza, Italia, Francia y los Países Bajos.

Becas de Excelencia del Gobierno Suizo para Académicos y Artistas Extranjeros

Descripción:

¿Es usted un investigador que sueña con hacer su doctorado en una de las mejores escuelas suizas? Hay una manera de reducir los gastos de subsistencia mientras hace su proyecto. Para promover el intercambio internacional y la cooperación en investigación, las Becas de Excelencia del Gobierno se otorgan a excelentes investigadores de todo el mundo.

Existen dos tipos de becas: destinadas a jóvenes investigadores extranjeros y a artistas (aplicables solo a un número limitado de países).

La beca de investigación está disponible para investigadores de posgrado en cualquier disciplina que busque realizar investigaciones o estudios posteriores a nivel doctoral o postdoctoral.

Quién puede solicitar:

Para solicitar un doctorado o una investigación postdoctoral, debe tener una maestría o un doctorado. Por supuesto, también tendrá que impresionar a la Comisión con su propuesta de investigación.

Para los estudios de doctorado, debe nacer después del 31 de diciembre de 1986 (es decir, no más de 35 años)

Procedimiento de solicitud:

Póngase en contacto directo con un profesor de una universidad suiza elegible. Declare su interés en colaborar en un proyecto específico y en solicitar una Beca de Excelencia del Gobierno Suizo. Asegúrese de adjuntar a su carta todos los documentos necesarios, como un CV corto, carta de motivación, 2-3 cartas de referencia convincentes, plan de investigación (2-3 páginas A4), todo en inglés. Si el profesor decide apoyar su solicitud, escribirá una carta de apoyo.

Presentar todos los documentos, incluida la carta de apoyo, a la Comisión Federal de Becas para Estudiantes Extranjeros (FCS).

Consulte los requisitos específicos para su país en el sitio web.

Qué cubre la beca:

La beca tiene una duración de 12 meses (a partir de septiembre) y puede prolongarse hasta 36 meses en función de los resultados académicos obtenidos.

Para los estudios de doctorado, la beca asciende a un pago mensual de CHF 1,920 (alrededor de EUR 1,752). Para la investigación postdoctoral, equivale a un pago mensual de CHF 3,500 (alrededor de EUR 3,207). La beca incluye un subsidio de vivienda especial de 300 CHF (alrededor de 274 EUR) (pagado una vez al comienzo de la beca), una tarjeta de transporte público de medio precio de un año, así como servicios de apoyo, varios viajes, cenas y visitas turísticas organizadas para los titulares de becas de Excelencia del Gobierno suizo.

Para los beneficiarios no pertenecientes a la UE y a la AELC, el FCS paga un seguro de salud suizo obligatorio. Los becarios de países no pertenecientes a la UE y a la AELC también reciben una asignación de vuelo (suma global) por un billete de regreso a su país de origen (proporcionado al final de la beca).

Plazo:

La fecha límite varía de un país a otro, pero por lo general es entre septiembre y diciembre. Por ejemplo, para los solicitantes de becas indios, es el 12 de noviembre.

Proprama de Excelencia de Becas EIFFEL – Francia

Descripción:

A pesar de que las universidades públicas en Francia son básicamente gratuitas, los altos gastos de vida en este país, especialmente en París, pueden poner mucha presión en su presupuesto. La buena noticia es: ¡todos esos gastos pueden ser cubiertos por una beca, diseñada para que los extranjeros estudien e investiguen en Francia!

Creado por el Ministerio Francés para Europa y Asuntos Exteriores, el Programa de Becas Eiffel Excellence tiene como objetivo formar a los futuros tomadores de decisiones y atraer a solicitantes de todo el mundo a los programas de Maestría y doctorado franceses.

El programa tiene dos componentes: el componente de Maestría (12 a 36 meses de financiación) y el componente de doctorado que apoya hasta 12 meses de investigación doctoral en Francia como parte de un programa de doctorado conjunto.

Las becas Eiffel están disponibles en cuatro campos:

Ley

Economía y gestión

Ingeniería a nivel de maestría y las ciencias en general a nivel de doctorado (ingeniería, así como matemáticas, física, química, ciencias de la vida, nanotecnología y biotecnología, ciencias de la tierra, ciencias espaciales, ciencias ambientales y ciencias y tecnologías de la información y la comunicación)

Ciencias políticas

Quién puede solicitar:

Usted es elegible para el programa si usted es un ciudadano no francés, menor de 25 años de edad (para el componente de maestría), o menor de 30 años de edad (para el componente de doctorado). Asegúrese de no haber tenido ninguna otra beca gubernamental francesa antes, incluso si solo cubría el seguro de salud. Solo tiene un intento de solicitar este programa porque si es rechazado, no puede volver a solicitar en el futuro.

Al preseleccionar candidatos no francófonos, las instituciones pueden requerir alguna prueba de que sus habilidades lingüísticas cumplen con los requisitos del programa académico.

Los estudiantes que han recibido previamente una beca Eiffel master no son elegibles para recibir otra en el nivel de maestría. Sin embargo, pueden recibir una beca de doctorado. Los candidatos que hayan recibido previamente una beca de doctorado no son elegibles para recibir otra.

Procedimiento de solicitud:

Debe ponerse en contacto con el departamento de Relaciones Internacionales de la universidad/escuela a través de su página web, por correo electrónico o teléfono, para averiguar el plazo para la presentación de solicitudes.

A continuación, debe ponerse en contacto con la embajada de Francia o la oficina de Campus France de su país de origen. Usted tiene que elegir por sí mismo la institución francesa relacionada con su proyecto de estudio. Cualquier institución de educación superior francesa puede solicitar.

Si una universidad/escuela francesa ha decidido apoyar su solicitud para la beca Eiffel, le enviarán el formulario de solicitud y lo ayudarán a completarlo. Luego, enviarán la solicitud en su nombre.

Qué cubre la beca:

Para los estudiantes de máster, la beca Eiffel cubre una asignación mensual de 1.181 euros. Para los estudiantes de doctorado, la beca incluye una asignación mensual de 1.700 euros.

Además, se conceden las siguientes prestaciones para ambas opciones: viajes en avión, viajes en tren al centro educativo, reembolso del transporte local, seguro médico y actividades culturales.

Plazo:

8 de enero.

Holland Scholarship – Holanda

Descripción:

¿Está planeando estudiar en los Países Bajos y necesita dinero en efectivo para sus gastos de subsistencia? La Holland Scholarship, financiada por el Ministerio holandés de Educación, Cultura y Ciencia, es una de las opciones que proporciona una ayuda financiera muy necesaria que puede ser crucial para aquellos con un presupuesto ajustado. La beca es para los estudiantes de Licenciatura o Maestría que estudian en una de las instituciones educativas holandesas elegibles. Tenga en cuenta que no todos los programas participan incluso en las escuelas elegibles!

Todas las universidades participantes establecen una cantidad fija de becas que otorgan cada año, criterios de selección y plazos. Para seleccionar a los becarios, las universidades suelen tener en cuenta los antecedentes académicos, la motivación (relevancia de su estudio en los Países Bajos para sus objetivos futuros), la calidad y viabilidad de su plan financiero, y la capacidad de cumplir con las condiciones para obtener un permiso de residencia holandés.

Quién puede solicitar:

Los criterios principales: debe ser un ciudadano no perteneciente al EEE y estar solicitando un programa de licenciatura o Maestría a tiempo completo en una de las instituciones de educación superior holandesas participantes. La beca es para aquellos que aún no tienen un título de una universidad holandesa.

También debe cumplir con los requisitos específicos de la escuela que está solicitando. Los requisitos se publican en sus respectivos sitios web.

Procedimiento de solicitud:

Usted debe solicitar directamente a la institución participante de su elección.

En primer lugar, tendrá que aplicar a un programa de licenciatura o Maestría. Luego, envía tu solicitud para la beca Holland. Algunas universidades piden una carta de motivación y una declaración de recursos financieros que demuestre que puede permitirse cubrir los costos restantes.

Qué cubre la beca:

La beca asciende a 5.000 EUROS. Sin embargo, algunas universidades, por ejemplo, la Universidad de Utrecht, también ofrecen becas de Holanda por valor de 10.000 o 15.000 euros.

Si eres seleccionado para la beca, recibirás el dinero en el primer año de tus estudios, incluso si los estudios van a durar algunos años. La subvención solo se puede recibir una vez.

Plazo:

La fecha límite para la solicitud es el 1 de febrero de 2022 o el 1 de mayo de 2022. Por favor, consulte el sitio web de la institución de su elección para confirmar el plazo correcto. Algunas universidades tienen fechas límite ya en enero.

Global Korea Scholarship – Corea

Descripción:

Hay muchas razones por las que los estudiantes internacionales eligen Corea del Sur para estudiar: las mejores universidades, el sistema de educación avanzada, la rica cultura, las altas oportunidades de empleo y la alta calidad de vida. El gobierno de Corea del Sur ofrece una variedad de becas para estudiantes internacionales, y una de ellas es Global Korea Scholarship (GKS). Este programa permite estudiar de forma gratuita tanto a nivel de pregrado como de posgrado.

Para esta beca, se seleccionan 220 estudiantes de pregrado y 1,080 estudiantes de posgrado (el número puede variar cada año). Los beneficiarios de la beca deben tomar un curso de coreano.

Quién puede solicitar:

Para poder solicitar GKS, debe tener una ciudadanía no coreana y tener buena salud. No puede solicitar si ya tiene un título de una universidad coreana.

Si solicita un curso de grado, debe ser menor de 25 años en la fecha de entrada. Toda su educación escolar formal antes de este curso debe ser terminado o programado para ser terminado!

Si solicita un curso de posgrado, debe tener menos de 40 años de edad y tener una licenciatura o una maestría.

