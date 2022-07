BEBITO FIU FIU CHAPÓ CARTERA DEL INTERIOR

Corren las apuestas que no dura más de dos meses…

Mariano González, si se propone la puede hacer, no es ningún novato en la política, sabe porque a aceptado esta cartera tan difícil de un gobierno tan cuestionado por actos de corrupción. Su paso más polémico en esta atmósfera se dio en 2016 cuando tuvo que renunciar a la cartera de Defensa, como el mismo reveló, «por un hecho de amor».

En nuestro país es muy difícil ser ministro del Interior, más aún de un régimen que está protegiendo y encubriendo prófugos. Si lo anterior para Mariano en el gobierno de PPK era escandaloso, ahora se va incinerar políticamente, es evidente que los caviares no tienen dignidad.

