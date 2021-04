Manchas rojas en la cara y el cuello, manchas en el cuero cabelludo, el vientre, las piernas. Picazón, sequedad extrema, abrasiones, molestias. Si su bebé muestra estos signos, puede sufrir de piel atópica.

¿Qué es eso?

También conocido como eccema atópico o eccema infantil, se caracteriza por una reacción de hipersensibilidad de la piel (relacionada con la alergia), caracterizada por inflamación, picazón y descamación.

La dermatitis atópica ocurre principalmente en bebés, generalmente entre el tercer y sexto mes de vida. Al menos la mitad de estos casos desaparecen a los 18 meses. A menudo hay antecedentes familiares de asma, fiebre del heno, eccema, psoriasis u otros problemas relacionados con las alergias.

Una reacción de hipersensibilidad (similar a una alergia) ocurre en la piel, lo que causa una inflamación crónica. La inflamación provoca picazón y descamación en la piel. Esta no es una enfermedad contagiosa, sino un tipo de piel que es especialmente reactiva a diferentes agentes o situaciones que afectan solo al niño.

La exposición a factores irritantes (como el ambiente caliente, la sequedad de la piel, la exposición al agua y el estrés) puede empeorar los síntomas. Los primeros signos de eccema a menudo aparecen en la cara (en los bebés más pequeños), en las manos (cuando comienzan a tocar objetos o alimentos), en el pliegue del codo, detrás de las rodillas, tobillos, muñecas, en la parte posterior de la oreja o en el agujero de los pendientes.

La piel a menudo está seca, a veces aparecen gránulos como “piel de pollo” en los brazos y los músculos. En verano, las lesiones pueden aparecer como manchas más claras (dartros). El diagnóstico es clínico y no se requiere análisis de sangre.

¿Cómo tratar?

Como regla general, son los pediatras y médicos de Medicina General y Familiar los que primero ven a los pacientes, hacen el diagnóstico y prescriben el tratamiento adecuado. Sin embargo, si los casos son más complicados, el niño debe ser seguido por un dermatólogo.

El tratamiento de la dermatitis depende de su gravedad, si hay una dermatitis activa, se deben prescribir medicamentos de acción local, como, por ejemplo, cremas a base de cortisona, aunque hay otras formas de tratamiento.

La segunda estrategia es el uso fundamental e imperativo de humectar la piel con humectantes sin perfume y relativamente Grasos, para tratar de compensar el fracaso de las sustancias grasas de las que sufre la piel y ayudar a restaurar la barrera cutánea que es deficiente. Sin olvidar que, incluso fuera de las crisis que empeoran, la piel sigue requiriendo un cuidado hidratante diario.

La higiene y el cuidado corporal de la piel también es muy importante y para el cuidado de la piel, es suficiente observar algunas normas:

1. No use jabón para la higiene diaria, es suficiente solo con agua. En las zonas más sucias: (genitales, pies y zonas de roce) use limpiadores suaves y agua no demasiado caliente, para no empeorar el picor.

2. Un baño emoliente-la adición de aceites de baño al agua-a 32-33º C es preferible a la ducha, ya que suaviza la piel, calma la irritación e hidrata la piel, aumentando su flexibilidad.

3. Seque suavemente sin frotar, manteniendo un cierto grado de humedad, aplicando inmediatamente una crema hidratante en cantidades generosas. A veces a las pieles que necesitan usar crema de cuatro a cinco veces al día.

4. Las uñas siempre deben ser muy cortas y limpias para evitar lesiones por rasguños.

5. No use ropa demasiado ajustada, áspera o irritante (lana, telas sintéticas, pieles, pelo de animales). La ropa más adecuada es el algodón, especialmente para la ropa interior.

6. Debe evitar envolver demasiado a su bebé, especialmente por la noche.

7. Evite el aire acondicionado y los ambientes con alta capacidad de acumulación de polvo (alfombras, peluches o similares). También mantenga el humo lejos del entorno familiar.