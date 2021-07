Aunque el sudor nocturno molesta en algunos casos, la sudoración elimina el exceso de sales, limpia las células y ayuda a bajar la fiebre en caso de que la persona esté enferma. Al exprimir un limón, agregas una gran fuente de vitamina C que ayuda a las personas con un sueño frío a dormir mejor.

Si no bebemos tanta agua antes de acostarnos, la producción de orina tiende a disminuir y el sueño no se interrumpe durante 6-8 horas. Así que esté atento a la cantidad de agua que bebe durante la noche.

Esto, sin duda, también es perjudicial para el sueño. Por lo tanto, los expertos indican que el consumo de agua y otros líquidos se produce no más de 60 minutos antes de que la persona se vaya a la cama.

Estar bien hidratado durante el sueño no significa beber demasiado líquido inmediatamente antes de ir a dormir. Beber exceso de líquidos antes de acostarse puede causar el efecto contrario a lo que se desea.

El agua potable es buena para la salud. Esto no es nada nuevo para nadie. Pero, ¿es bueno consumir agua justo antes de acostarse? Si le preguntáramos ahora cuál es su consumo promedio de agua por día, ¿lo sabría? En caso de que esté por debajo de lo aconsejado por la Organización Mundial de la Salud (oms) , al menos 2 litros de agua para un adulto, se debe estar atento. Mantener la hidratación al día es esencial para garantizar el pleno funcionamiento de una serie de funciones de nuestro cuerpo, incluida la calidad de su sueño.

