Josep Bartomeu ya no es presidente de Barcelona. El dirigente catalán anunció este martes la renuncia al cargo después de que el Gobierno de Cataluña no autorizara el aplazamiento de la votación de una moción de censura a la dirección del club interpuesta por más de 20 mil socios, que exigían la salida del ahora ex presidente del Barcelona.

Ante la situación pandémica en Cataluña, Bartomeu pretendía aplazar el procedimiento. De acuerdo con los estatutos del club, el referéndum a los socios sobre la destitución de la dirección tendría que ocurrir 20 días hábiles después de la validación de las firmas de los socios, algo que ocurrió el 4 de octubre. El Gobierno de Cataluña fue intransigente, sin escuchar los argumentos de Bartomeu, que pedía dos semanas más para organizar la votación con más medidas de seguridad.

Y ante el no, decidió salir por su propio pie, al cabo de seis años en la presidencia del Barcelona, marcados en los últimos meses por una guerra con Leo Messi, que en el último Veda pidió incluso para salir del club.

Bartomeu, cuyo mandato debía terminar en junio de 2021, ya había convocado elecciones anticipadas para marzo, pero acaba por salir antes, con Barcelona quedando ahora en manos de una comisión de gestión.