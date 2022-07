Barranzuela colocó primera piedra de obra en distrito de La Matanza, Piura

El burgomaestre resaltó que era la primera vez que una autoridad del Poder Ejecutivo llega al caserío Cruz Verde. Al respecto, el titular del MTC dijo que el sector tiene una política de acercamiento directo con la población. “La mayor parte de peruanos no está necesariamente en la capital, están muy lejos y al margen de las inversiones y de la presencia del Estado”, indicó.

La VACANCIA PRESIDENCIAL DEL SOMBRERO, no es golpe ES UNA DECISION POLITICA

Seguro te interesa La VACANCIA PRESIDENCIAL DEL SOMBRERO, no es golpe ES UNA DECISION POLITICA

By