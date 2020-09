El agente de Lautaro Martínez, Beto Yaqué, se reunió este lunes con responsables del Inter de Milán para discutir el futuro próximo del avanzado, que se ha asociado a Barcelona y al Real Madrid.

A la salida del encuentro, que tuvo lugar en la ciudad italiana de Milán, el empresario desmintió por completo los relatos que apuntaban a un supuesto acuerdo con los merengues, y aseguró que el Jugador no piensa en la salida.

“No hay absolutamente nada con el Real Madrid, no hemos hablado de ello o de Barcelona. ¿Se va a quedar? Eso es todo. Lautaro se quedará aquí, en el Inter”, afirmó, En declaraciones prestadas al periodista italiano Fabrizio Romano.

La misma fuente añade que, en los próximos días, Beto Yaqué volverá a encontrarse con la dirección del conjunto nerazzurri, esta vez para discutir la renovación del actual contrato, que finaliza en junio de 2023.

Lautaro Martinez agents had a meeting today with Inter board in Milano. Beto Yaqué @SkySport: “There’s absolutely nothing with Real Madrid, we didn’t speak about it or about Barcelona. He’s gonna stay? That’s it. Lautaro stays here at Inter”. 🚨🇦🇷 #Lautaro #transfers pic.twitter.com/G9Lz4XBhup

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 14, 2020