Barata, todos están embarrados, ni uno se salva

¿SE LA QUERÍAN LLEVAR BARATA? Si pues, pero el tiro se les salió por la culata. Barata en la “declaración eficaz” declaró que aportaron 8,4 millones de dólares a las campañas políticas en el Perú de 2006 al 2014. Dinero vino del Departamento de Operaciones Estructuradas, el fondo de donde salían los pagos ilícitos de la compañía.

Ante la Fiscalía peruana contra el lavado de activos, Barata destapó la olla de la coima brasileña, como financió las campañas políticas de los partidos Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular), Apra, Alianza por el Gran Cambio, Perú Posible y las candidaturas de Keiko Fujimori, Alan García Pérez, Pedro Pablo Kuzcynski y el “cholo” Alejandro Toledo.

Un día antes ya había hablado de las campañas del expresidente Ollanta y la “Tía vaga” Susana Villarán, que a “Cosito” le entregó 3 palos verdes así lo señaló con amplitud un día antes, ante el fiscal Germán Juárez Atoche, y a Villarán, la entrega de US$ 3 millones para la Campaña del No, meses antes con el fiscal Hamilton Castro, por lo que los mencionó al paso.

Confesó que Odebrecht aportó en total 1,2 millones de dólares a la candidatura de Keiko Fujimori en las elecciones de 2011, a través de Jaime Yoshiyama, el exministro Augusto Bedoya y la Confiep trasladaron los montos en el 2011. Coincidentemente, hace dos días Yoshiyama y Bedoya viajaron con destino a la tierra del Tío Sam?

Barata, respondió al fiscal José Domingo Pérez que el aporte se hizo en efectivo, con fondos del Departamento de Operaciones Estructuradas no contabilizados –de donde salió el dinero para los pagos ilegales– y que no se hizo a través de un banco por dos motivos: la legislación peruana no lo permitía y los beneficiarios no querían que se supiera que la empresa los estaba apoyando. Esta explicación fue común a todos los aportes revelados por Barata.

Sobre el partido aprista, reveló que en la campaña del 2006 al único candidato al que apoyaron económicamente fue al ex presidente Alan García Pérez, que resultó vencedor en esa elección. Que le entregaron a Lucho Alva – ex ministro, ex diputado, ex candidato presidencial- la suma 200 mil dólares en efectivo. Que este dinero se entregó en dos partes. La primera vez en el Partido Aprista, y luego en el departamento de Alva Castro.

Que en las elecciones de 2011 también respaldaron al exmandatario Alejandro Toledo, aportando US$ 700 mil dólares y la entrega del dinero, que era en efectivo, se coordinaron y entregaron a su jefe de seguridad, Avraham Dan On.

Que a PPK-actual presidente- le dieron US$ 300 mil, en efectivo y en partes. Indicó que Susana de la Puente lo visitó en su oficina en la sede de Odebrecht y le solicitó el aporte, coordinaron y ella misma, la mayoría de las veces, se acercó a recibir el efectivo.

Jorge Barata, señaló que los consorcios no participaron en los aportes de campaña, a nombre de Odebrecht. No descartó que también lo hubieran hecho, pero de forma individual, pero no ha pedido de la empresa. También indicó que los aportes a campañas salieron del Departamento de Operaciones Estructuradas, pero que el dinero llegaba a Lima, sin que él supiera cómo. El traslado del dinero era responsabilidad de otros.

Si Jorge Barata, a señalado que Odebrechy aportó 8,4 millones de dólares a las campañas políticas en el Perú de 2006 al 2014 ¿CUANTO APORTÓ ODEBRECHT EN LA CAMPAÑA DEL 2016 Y A QUIENES ACEITÓ? ¿La estrategia y defensa de Jorge Barata funcionó a favor de quién? ¿Todo esto demuestra que nuestra clase dirigencial, política y empresarial está podrida?

“La verdad es que siempre hubo aportes y financiamientos a las campañas políticas, que algunas se declaran y otras se oculta. Pero, lo letal es que la ONPE no tiene idea de los costos, ni tarifa que se manejan en las campañas por eso le sacan la vuelta”.

¿Se equivocan los expertos cuando consideran que los candidatos con opción invirtieron 1,2 o 3 millones de soles por cabeza en las elecciones pasadas? Un candidato presidencial que quiera, al menos, ser competitivo no gasta menos de 5 millones de dólares (aproximadamente 16 millones de soles?

Para que tengan una idea: Producción y costos de spots en televisión, paneles, afiches-por lo menos 2 millones-, mítines en diferentes ciudades, visitas a pueblos alejados de Lima, polos- promedio 300 mil c/p a S/.6.00-, ‘jingles’, disfraces de mascotas, volantes, piojos, etc… y otros elementos coloridos, invadirán una vez más el país durante unos cuatro o cincos meses. Pongo un solo ejemplo las pintas de las paredes y cerros ( ver foto).



COSTOS EN LA TELEVISIÓN: más del 60% de los gastos de campaña de los postulantes a la presidencia corresponden a la emisión de spots publicitarios. Las tarifas-en TV para la campaña electoral son las más caras-, por cada emisión de 30 segundos varían entre los 9.800 soles y los 700 soles por avisos rotativos en horarios estelares o en bloques con menor audiencia, respectivamente. “Estos son precios fijos, no pueden bajar…

IMPRENTAS, PANELES: Cada elemento publicitario tiene un fin específico. “La televisión difunde ideas, los paneles, los volantes y los polos son para incentivar la recordación. La difusión en volantes y paneles de la imagen del candidato dependerá también de sus aportantes. Por una banderola gigante pagará 1.400 soles (necesitará por lo menos unas 400). Por un panel publicitario sobre la Vía Expresa: 6.000 dólares al mes. El millar de afiches S/ 1,600 soles. Alquiler de equipos para un mitin: 2.500 soles. Luces artificiales para el final del mitin: 4.500 soles.