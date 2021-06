La experiencia habrá durado unos 30 segundos. Los científicos dicen que nunca han visto nada como esto no el comportamiento de una ballena jorobada. El buceador está bien.

Michael Packard, un pescador de langosta de Cape Cod (Provincetown Coast, Massachusetts, USA) con 40 años de experiencia profesional, sobrevivió el viernes, mientras buceaba, una experiencia que nunca olvidará.

“Bajé unos 15 metros de profundidad y de repente sentí un gran bache y todo se oscureció”, dijo Packard a la estación de televisión local WBZ, afiliada de CNN.

“¡Dios mío, acabo de ser mordido por un tiburón!” fue su primer pensamiento. Pero poco después, se dio cuenta de que no lo hacía: “Toqué a tientas y me di cuenta de que no había dientes y realmente no sentía ningún gran dolor.”

Y solo entonces se dio cuenta: “¡Dios mío, está en la boca de una ballena! Está en la boca de una ballena y ella está tratando de tragarme!”

Packard, un buceador experimentado, le dijo a WBZ que todavía estaba con su aparato respiratorio en la boca cuando la ballena se lo tragó. Pensé que podía respirar más de lo que tarde o temprano o el aire del bote se acabaría.

“Realmente pensé, OK, eso es todo, voy a morir. Y pensé en mis hijos y mi esposa”, dijo. “No había manera de salir de allí.”

Entonces habrían sido unos 30 segundos, según las estimaciones del pescador de langosta. “De repente, la ballena salió a la superficie y simplemente explotó y comenzó a sacudir la cabeza”, dijo Packard. “Me escupieron al aire y caí al agua. No puedo reconocerlo. Y está aquí para contarlo.”

Packard fue sacado del agua por un miembro de su tripulación, llevado a la playa y luego llevado de urgencia a un hospital cercano. Al final, dijo que estaba ” todo arrugado, pero Entero.”

El biólogo Jooke Robbins, director de Estudios de ballenas jorobadas en el Centro de Estudios Costeros de Provincetown, dijo que encontrarlo inusual fue probablemente un accidente. “No vemos que las pelotas jorobadas hagan algo así normalmente”, dijo Robbins a CNN. “Creo que fue una sorpresa para todos los involucrados”, es decir, para el pescador más también para el propio cetáceo.

"Oh my God, I'm in a whale's mouth"

Lobsterman Michael Packard says he was diving in Cape Cod, US, when he was gulped and spat out by a humpback whalehttps://t.co/m90SwWqpXy pic.twitter.com/IUA0DO5vOo

— BBC News (World) (@BBCWorld) June 12, 2021