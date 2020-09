“Nuestro estudio evaluó pacientes graves, en una fase tardía de la enfermedad, pero no sabemos cómo funcionaría la azitromicina en pacientes ambulatorios (más ligeros)”, explica Luciano Cesar Pontes de Azevedo, médico del Hospital Sirio-Libanés, en Brasil.

No se registraron mejoras entre los grupos de acuerdo con la escala. Después de 29 días la mortalidad fue casi la misma (42% en el grupo que tomó azitromicina, comparado con 40% en el grupo de control).

El estudio publicado en la revista Lancet, cuenta que la experiencia incluyó a 397 personas infectadas gravemente con el nuevo coronavirus, en particular con necesidad de refuerzo de oxígeno o ventilación mecánica. Más aún, presentaban otros factores de riesgo, en particular padecían previamente de patologías como hipertensión o diabetes.

El primer estudio clínico que incluyó el uso del fármaco azitromicina en pacientes graves con Covid-19, hospitalizados en hospitales, menosprecia su eficacia. La investigación inédita brasileña, divulgada por la BBC Mundo, reveló que el medicamento no provoca mejorías en el estado de los pacientes y como tal no debe ser prescrito para tratar casos severos.

By