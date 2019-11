Problemas de batería que afectan a la autonomía de los dispositivos es algo que ocurre con cierta frecuencia. Además de las condiciones físicas, normalmente se deben a” malas programaciones ” de las funciones del sistema operativo.

Sin embargo, hay varios usuarios quejándose de “drenar” la batería. La culpa parece ser de WhatsApp.

Varios usuarios han denunciado el abuso de la batería por parte de WhatsApp. El problema se presentó primero en WABetaInfo, donde un usuario dice que todo comenzó con la versión 2.19.112.

Some users (included me) are experiencing battery drain using WhatsApp for iOS 2.19.112. In particular, Battery Usage reports a high usage of the app in background.

Do you experience the same issue?

— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 8, 2019