Avión que salió de Kabul despego con persona ahorcándose

Imágenes de una cámara en la puerta trasera del avión que salió de Kabul muestran a un afgano atrapado en el tren de aterrizaje después de subir al avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en medio del caos registrado el pasado lunes, 16, en el aeropuerto de Kabul.

En el vídeo se puede ver el cuerpo del hombre unido al arco de rueda mientras sus piernas chocan violentamente con el costado del avión. El video es impactante.

#GraphicWarning: Footage of an Afghan caught in the landing gear of the C17 that transported civilians out of Kabul earlier today…#kabul #afghanistan pic.twitter.com/P3ZCmtTRGr

— OSINT Updates 🚨 (@OsintUpdates) August 17, 2021