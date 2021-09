Avanza la reglamentación de la Ley de Chagas

Up Next

“Al no estar reglamentada podemos hablar de una Ley un poco renga. La Ley plantea propuestas operativas y programáticas. Las operativas son aquellas que son de aplicación inmediata, es decir, sin necesidad de una reglamentación. Las cuestiones programáticas si requieren reglamentación y sin ellas no se logra la plena eficacia de ciertos aspectos sustanciales de la Ley”, explicó Maglio en el evento.

“La sanción de la ley fue fundamental, pero no suficiente”, aseguró en el evento Ignacio Maglio, Jefe del Departamento de Riesgo Médico y Legal del Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz. Y es que por más que en esta Ley se encuentren detalladas todas las herramientas para erradicar la enfermedad del territorio, sin la reglamentación y el presupuesto apropiado, la ley pierde fuerza.

