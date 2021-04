Una avalancha de memes han comenzado a dispararse en las redes sociales contra la “víctima” de los presuntos insultos del candidato Rafael López Aliaga, en contra de la muy despreciable, controvertida, desatenta, engreida y grosera, Juliana Oxenford, quien se victimizó, valga la redundancia y cosechó la solidaridad de un sector del público, lo que más parecía un ataque político al postulante presidencial que reaccionó en forma violenta en la nota.

Sin embargo, esas mismas personas que hoy se rasgan las vestiduras no hacían lo mismo cuando la “bla,bla, bla” de ATV se la agarraba contra Milagros Leiva y por el solo hecho de que “me quitaba a mis entrevistados”, en el canal 9 hizo una campaña verdaderamente sucia contra la periodista. Qué bajeza de mujer, ventilando sus apetitos e intereses y odios por la televisión y contra una colega.

Ahora, cuando le dan de su propia medicina y ha encontrado su horma de su zapato, se pica. Y en realidad no tiene por dónde querellar al Porky, ya que según la Real Academia de la Lengua Española (Rae), ignorante somos todos, de alguna manera, y la palabra “porquería” tiene muchas acepciones, que van desde suciedad hasta persona desagradable, que no cumple con su función o que no sirve. Así mismo, Grosera, desatenta y falta de crianza o respeto. Aquí lo que dice la RAE:

1. f. coloq. Suciedad, inmundicia o basura.

2. f. coloq. Cosa vieja, rota o que no desempeña su función como debiera.

3. f. coloq. Acción sucia o indecente.

4. f. coloq. Grosera, desatención y falta de crianza o respeto.

5. f. coloq. Cortedad o cosa de poco valor.

6. f. coloq. Cosa que no gusta o no agrada.