Las Autoridades electorales estadounidenses informaron este jueves “no hay indicios” de que los votos se hayan perdido o cambiado, o de que los sistemas de votación se hayan corrompido en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos.

“Las elecciones del 3 de noviembre fueron las más seguras en la historia estadounidense”, informaron en un comunicado las autoridades nacionales y estatales responsables de dar seguridad al proceso electoral, contradiciendo las acusaciones de los republicanos y la Casa Blanca.

“No hay ningún indicio de que cualquier sistema de votación haya apagado o se hayan perdido votos, si hayan cambiado votos o que [el proceso] haya sido comprometido de alguna manera”, afirmaron.

Esta información surge horas después de que el presidente Donald Trump publicara en Twitter la acusación de que la compañía Dominion u una de las responsables de la instalación y el mantenimiento de las máquinas de escrutinio electrónico utilizadas en el país habría “desconectado 2,7 millones de votos” a su favor”. y ese “análisis de datos” concluyó que”221, 000 votos en Pensilvania cambiaron de Trump a Biden, 941, 000 votos de Trump fueron apagados”.

“Los Estados que usan sistemas Dominion”, continúa Trump, ” cambiaron 435,000 votos de Trump a Biden.

“REPORT: DOMINION DELETED 2.7 MILLION TRUMP VOTES NATIONWIDE. DATA ANALYSIS FINDS 221,000 PENNSYLVANIA VOTES SWITCHED FROM PRESIDENT TRUMP TO BIDEN. 941,000 TRUMP VOTES DELETED. STATES USING DOMINION VOTING SYSTEMS SWITCHED 435,000 VOTES FROM TRUMP TO BIDEN.” @ChanelRion @OANN

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 12, 2020