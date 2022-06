Australia nos quitó el sueño de Qatar 2022

Up Next

Sin embargo, los «fantasmas» del mundial anterior lo perseguían, por lo que le pidió a su compañero Dida (arquero) que lo acompañara. Esa noche no durmió por miedo a que le fuera a suceder lo que pasó cuatro años antes ante la misma situación y jugó excelentemente. Convirtió dos goles en la final (ante el mejor arquero del torneo, el alemán Oliver Kahn, luego declarado mejor jugador del torneo), fue el goleador del campeonato (8 goles) y llevó a Brasil al penta campeonato.

Lo que sucedió fue puramente psicológico, fue demasiada presión para el momento que atravesaba, no estaba preparado para llevar sobre sus hombros la presión de liderar al equipo brasileño al título y ese día fue un fantasma dentro de la cancha. Cuatro años después se dio la misma situación, Brasil una vez más a la final con él a la cabeza, la diferencia ahora era que había trabajado ampliamente la fortaleza mental y Brasil viajaba con cinco psicólogos deportivos.

El brasileño Ronaldo Nazario (el mejor jugador del mundo en ese momento): En el mundial de fútbol de Francia 1998 ocurrió un hecho lamentable para el fútbol, Ronaldo aparentemente convulsionó, hasta el día de hoy no ha sido esclarecido exactamente que sucedió la noche antes del partido, pero se sabe que los exámenes no dieron ningún problema físico.

By