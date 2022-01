By

Australia advierte a Kanye West: El primer ministro australiano reafirmó que las reglas son iguales para todos y que quien no cumple no entra en el país. Cantante de hip-hop estadounidense planea conciertos en marzo y no se sabe si está vacunado.

El cantante de hip-hop estadounidense Kanye fue advertido. Si desea dar conciertos en Australia, deberá vacunarse completamente contra el Covid-19. La advertencia fue transmitida por el propio primer ministro, Scott Morrison cuando se enfrentó a la noticia de que el artista estaba planeando una gira en Australia En marzo.

Australia recambió al campeón de tenis Novak Djokovic antes de que el jugador serbio tuviera la oportunidad de defender el título de Grand Slam en el torneo australiano. El país canceló la visa otorgada al atleta después de que se confirmara que Djokovic no cumplía con las normas nacionales de vacunación.

«Las reglas son que quien ingresa al país debe estar completamente vacunado. Y se aplican a todo el mundo, como la gente ha confirmado recientemente. No importa quiénes sean, deben cumplir con las reglas. Si cumplen pueden entrar, si no cumplen no pueden», afirmó el primer ministro citado por la agencia Reuters.

Las declaraciones de Scott Morrison surgieron a raíz de una noticia publicada por el diario Sydney Morning Herald de que Kanye OESTE estaba planeando varios conciertos en el estadio en el país en marzo.

El cantante estadounidense, que fue candidato a las presidenciales de 2020 y estuvo casado con Kim Kardashian, ya ha hecho declaraciones contradictorias sobre la vacunación. En una entrevista dada en 2021 afirmó que había recibido una dosis, pero el año anterior había declarado en la revista Forbes que vacunarse era como recibir la marca de la bestia. Se desconoce su estado de vacunación.

Australia es uno de los países con mayor porcentaje de vacunación contra Covid-19, pero al igual que otros se enfrenta a niveles nunca antes vistos de infecciones debido a la variante Ónicron.