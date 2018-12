El presidente de los Estados Unidos y la primera dama han cumplido la tradición de informar a los niños de la posición de Santa Claus.

Donald y Melania Trump siguieron la tradición y pasaron la Nochebuena respondiendo llamadas de niños que querían saber dónde estaba Santa. Pero hay una pregunta del presidente estadounidense que está corriendo las redes sociales.

“¿Aún crees en Santa Claus?”, le preguntó Trump a Coleman, un niño de siete años que llamó a la Casa Blanca. “Es que a los siete años ya es raro creer en Santa Claus, ¿no?”, lo hizo.

Donald Trump, answering phone call from 7-year-old on Christmas Eve: "Are you still a believer in Santa? Because at seven it's marginal, right?" pic.twitter.com/VHexvFSbQ1

— The Daily Beast (@thedailybeast) December 25, 2018