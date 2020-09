Aparecen nuevos audios en el que se escucha la voz de Karem Roca Luque ex secretaria del presidente Martin Vizcarra con el abogado Fabio Noriega.

A Karen Roca se le escucha decir que el congresista Daniel Urresti llama a diario a Miram Morales y coordina todos los días con el presidente Martín Vizcarra.

En un momento de la conversación entre Karem Roca y su interlocutor el abogado Fabio Noriega se le oye decir que el congresista Daniel Urresti es el delfín de Martín Vizcarra.

Es fácil definir el contexto de la conversación en el que Karem Roca indica que Miriam Morales tienen el plan de actuar contra los congresistas Omar Chehade de APP y el congresista Edgar Alarcón presidente de la comisión de Fiscalización de congreso.

Sin duda los nuevos audios aparecidos ponen entre juicio al parlamentario de Podemos, ya que lo señalan de ser unos de los operadores del presidente Vizcarra dentro del congreso.

Trascripción del Audio entre Karem Roca y el Abogado Fabian Noriega

Karem Roca: Miriam Morales lo odia a Chehade, por eso te digo que los edecanes no han ido a declaraciones, porque los edecanes me huachean (avisan) todo, pero le han dicho a ella que no hablan conmigo, pero Karem, me dicen, ¡esta maldita!, por que así le dicen ellos lo odia a Chehade, ella con Zoraida se lo quieren bajar a Chehade y, a Alancón. Ella está convencida que lo va lograr, así que ten cuidado me dicen, ¡ah! Chehade. Lo odia, lo odia, ella quiere que salga Chehade y Alarcón ella quiere que salga por lo que ha pasado, por que eso lo perjudica a ella, Chehade se ha puesto los pantalones y ahora lo quieren dejar solo.

Interlocutor: Urresti está moviendo eso.

Karem Roca: Urresti, pero Urresti es el que habla todos los días con el presidente, Urresti antes me llamaba a mi, hasta 2 semanas antes de salir, pero ya no me llaman porque seguro le han dicho ya no la llames a ella y ahora todo es con Miriam, por que los edecanes me han dicho que estaba el presidente sentado en (salón) Grau y Miriam hablaba con Urresti como grandes amigos, ya no me llama a mi por que es con Miriam el trato.

Abogado Noriega: ¿Ósea Urresti?

Karem Roca: Habla con el presidente directo y con Miriam

Abogado Noriega:¿Todos los días?

Karem Roca: ¡Todos los días! ¡Todos los días hablan!

Abogado Noriega: Él es el delfín entonces

Karem Roca: Él es el delfín.