7 Audiolibros En español Que Puedes Conseguir Gratis

Audiolibros en español que puedes conseguir gratis: Si estás aprendiendo español, una gran manera de mejorar tus habilidades auditivas es escuchando audiolibros en español.

Son una excelente manera de familiarizarse con los sonidos, aprender vocabulario nuevo y una forma divertida de incorporar el aprendizaje de idiomas a su vida diaria.

¿Por qué Audiolibros?

¿Por qué Audiolibros?

Los libros son excelentes para aprender idiomas. Pero yo diría que los audiolibros podrían ser más beneficiosos.

Sentarse a leer un libro en un idioma que aún no entiendes puede ser desafiante y difícil de hacer de manera consistente.

Con todo lo demás que sucede en tu vida, a veces puede ser difícil seguir aprendiendo idiomas.

Sin embargo, siempre hay tiempo para un audiolibro. Ya sea que esté limpiando la casa, yendo al trabajo o cepillándose los dientes, su día tiene toneladas de pequeños momentos en los que su cerebro no hace nada más que su cuerpo. Estos son los momentos perfectos para empezar a escuchar un audiolibro y aprender un nuevo idioma.

Escucha pasiva

Rara vez tengo la paciencia para sentarme con un libro y leer algo, y las cosas se ponen aún más difíciles cuando en realidad no reconozco todas las palabras y tengo que dejar mi libro para traducir las cosas.

Sin embargo, un audiolibro solo se ejecuta lo quieras o no. Esto puede ser bueno o malo, pero en general me encuentro menos distraído porque el narrador simplemente continúa con la historia, y me encuentro poniéndome al día con la historia de una manera más natural sin frustrarme todo el tiempo.

La mejor manera de pasar el tiempo

Puede que no parezca mucho, pero usar esos momentos para escuchar algo en tu idioma de destino podría ser lo que en última instancia te haga fluido.

Audiolibros en español que puedes conseguir gratis

Como Stephen menciona en su charla TED, piense en todo el tiempo que pasa viajando al trabajo.

En este caso, le tomó 45 minutos llegar al trabajo. Eso es 1,5 horas al día, 7,5 horas a la semana, 30 horas al mes y 360 horas al año que pasas haciendo prácticamente nada.

Terminó comprando un curso de audio para alemán, y en lugar de solo escuchar música en su camino al trabajo, pudo usar ese tiempo perdido, y a través de este pequeño ajuste a su rutina diaria, terminó logrando su objetivo.

Rutina diaria

Sobre la base del punto anterior, lo más importante sobre el aprendizaje de idiomas es que eres consistente, y como puedes escuchar audiolibros mientras participas en otras actividades, es muy fácil convertirlo en parte de tu rutina diaria.

Escapar de la dimensión desconocida lingüística

Cuando estás aprendiendo un idioma extranjero, a menudo llegas a esa etapa incómoda en la que sabes el idioma, pero no realmente. Ya sabes, cuando has superado los escenarios de audio simples que vienen con la mayoría de los métodos de aprendizaje de idiomas, pero aún no eres lo suficientemente fluido como para poder leer un libro completo.

Es una frustrante dimensión desconocida lingüística de la que puede ser difícil escapar.

En lugar de intentar escuchar contenido nuevo, la mejor manera de entrar en la lectura en un idioma extranjero es leyendo cosas que ya has leído en tu idioma nativo.

Tome un libro que haya leído antes, ya sea Harry Potter, el Código Da Vinci o un libro de autoayuda que realmente haya disfrutado.

Escuchar sobre leer

Suponiendo que su objetivo sea hablar eventualmente su idioma de destino, escuchar con más frecuencia le ayudará más que solo leerlo. Ahora, no estoy diciendo que solo se puede escuchar un idioma. La mejor manera de aprender un idioma es probablemente entrenando las cuatro disciplinas por igual.

Pero vivimos en un mundo en el que el aprendizaje de idiomas se centra principalmente en la lectura y la escritura, y si bien es una excelente manera de procesar el idioma, a menudo puede dificultarte cuando intentas hablar, especialmente cuando no estás expuesto al idioma de manera consistente.

Opción 1-Principiante (A1 / A2)

Si todavía está comenzando, es posible que se beneficie más de ir por algo específicamente dirigido a los estudiantes de idiomas.

Muchos audiolibros están hechos con el único propósito de enseñar vocabulario a nuevos estudiantes de idiomas de una manera natural y fácil.

Un buen ejemplo de esto son los cursos de idiomas Paul Noble, que están disponibles en Español, Francés, Italiano, Alemán, Mandarín y más en varios niveles de entrada.

Learn Spanish with Paul Noble

Spanish Short Stories for Beginners

Spanish Short Stories for Beginners

Learn Spanish Intermediate Bundle

Learn Spanish Intermediate Bundle

Opción 2-Intermedio (B1 / B2)

Opción 2-Intermedio (B1 / B2)

De acuerdo, ya no estás en las etapas iniciales y eres decentemente fluido, pero no eres lo suficientemente fluido para abordar un libro completo sin tener que buscar palabras.

Esta es, en mi opinión, la fase más frustrante.

Uno de mis trucos favoritos es escuchar o leer libros que ya he leído antes. De esta manera ya conozco la historia general, lo que hace que sea más fácil adivinar palabras desde el contexto.

Incluso si no eres capaz de entender cada pequeña palabra, no afectará tu comprensión de la historia general y aún puedes seguir escuchando sin tener miedo de perder una pista importante.

Es la forma más fácil de familiarizarte con un idioma de una manera agradable, efectiva y que no te deje pausado cada tres segundos para buscar palabras.

Aquí hay algunos audiolibros en español que serían una gran opción para usted.

Harry Potter

The Girl On The Train

The Girl On The Train

Opción 3-Avanzada (C1 / C2)

Opción 3-Avanzada (C1 / C2)

Tan pronto como hayas alcanzado los niveles avanzados de fluidez, lo más probable es que puedas abordar cualquier libro que te guste. Sin embargo, como hablante no nativo, es probable que siempre te encuentres aprendiendo nuevas palabras, sin importar lo avanzado que seas.

En realidad, incluso cuando leo libros en mi idioma nativo, me encuentro escuchando palabras con las que no siempre estoy familiarizado.

Una de las ventajas de poder elegir cualquier libro es poder leer libros en su idioma nativo.

En lugar de intentar optar por libros que han sido traducidos, trate de encontrar un autor que escriba en el idioma que está tratando de aprender.

De esta manera, puede familiarizarse con la cultura de una manera que muy pocas personas pueden.

También verás que aquí es donde todavía puedes aprender muchas cosas nuevas.

Al final, la traducción es limitada, pero el objetivo final es dejar de traducir y ser capaz de formar pensamientos directamente desde su idioma de destino.

Aquí hay algunos audiolibros en español que coinciden con esos criterios.

Cien Años de Soledad

La Casa De Los Espiritus

La Casa De Los Espiritus

Audiolibros en español que puedes conseguir gratis