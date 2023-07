Audio hunde a periodista que pedía dinero para no publicar información

Finalmente, no es la primera vez que denuncian Junior Meza Almonacid, en el 2019 lo denunciaron junto con el abogado y comunicador Walter Giancarlo Rojas Rojas por el delito de violación sexual en la ciudad de Huancayo.

Jorge Guillermo Solís Espinoza, presidente del Directorio de la Caja Huancayo denunció ante la Dirección de Investigación Criminalística de la Policía Nacional del Perú -DIRINCRI PNP-, al periodista Junior Jhonatan Meza Almonacid por exigirle 10 mil nuevos soles para no publicar un informe periodístico en un diario de la capital.

