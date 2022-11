Atlético Boys de Payet favorito para alzar la copa categoría Senior de Asincudeta

Up Next

El domingo pasado los rosados le ganarón 3-0 al equipo de Sandro Baylón por el torneo Senior Copa “Sandro Baylón Capcha” con goles de “Coco” Gallardo, Julio Ramos y Félix Varrillas, torneo organizado por la liga interna de Asincudeta del distrito de Independencia – Payet. La directiva del Club Atlético Boys de Payet felicita a todos los jugadores y da las gracias a todas las personas que apoyaron al equipo desinteresadamente. Los mencionados jugadores quieren dedicar el título al ex presidente del club Fernando Martínez Núñez fallecido recientemente.

