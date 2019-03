Al menos tres personas fueron asesinadas hoy durante un tiroteo en un tranvía en la ciudad de Utrecht, en el centro de Holanda, informó al alcalde.

Según Reuters, El alcalde de Utrecht, Jan van Zanen, confirmó que tres personas murieron y nueve resultaron heridas.

Esta información no ha sido oficialmente confirmada por la policía, que indicó que el incidente es un acto “potencialmente terrorista” y está investigando las muertes.

“Tiroteo en la Plaza 24 de octubre. Se han reportado varios heridos. Una operación de rescate está en marcha”, escribió la policía de Utrecht en Twitter.

The police is investigating the shooting at the #24oktoberplein in Utrecht this morning. An possible terrorist motif is part of the investigation.

